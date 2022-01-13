السيسي يصل قاعة منتدى شباب العالم لحضور فعاليات اليوم الأخير

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، قبل قليل، إلى القاعة الرئيسية لمنتدى شباب العالم، لحضور فعاليات اليوم الرابع من المنتدى، المنعقد في نسخته الرابعة بمدينة شرم الشيخ، والمقرر أن يختتم فعالياته اليوم، برعاية وحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

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فعاليات اليوم الرابع والأخير للمنتدى

وتضمن فعاليات اليوم الرابع والأخير من منتدى شباب العالم حفل تخرج دفعات الأكاديمية الوطنية للتدريب، والتي ستنطلق في تمام الساعة 11 صباحا، بينما تنطلق الجلسة الختامية وإعلان توصيات منتدى شباب العالم 2021 في تمام الساعة 6 مساء، ويبدأ الحفل الختامي وإطلاق مشروع النصب التذكاري لإحياء الإنسانية في تمام الساعة 7.5 مساء.

التجربة المصرية في جائحة كورونا

وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال جلسة «تجارب تنموية في مواجهة الفقر»، ضمن النسخة الرابعة لمنتدى شباب العالم المنعقد بمدينة شرم الشيخ أمس، أن التجربة المصرية في جائحة كورونا كانت مختلفة، وقال «كان المفروض نتوقف لحد ما الجائحة تنتهي تماما، ثم نحرك الاقتصاد مرة تانية، بس قولنا لأ هنتحرك بالعمل وهنخفف من آثار الجائحة اقتصاديا، وهنتعامل بانضباط شديد مع الاجراءات الاحترازية المطلوبة، ولو احتاجنا نعمل إغلاق مؤقت هنعمل إغلاق مؤقت».

واستكمل الرئيس السيسي «الشغل اللي اتعمل في مصر مش شغل رئيس ده شغل الدولة المصرية، والحكومة، وحتى الناس اللي مش معانا منهم دلوقتي خلال الـ7 سنوات اللي فاتت، حجم الإنفاق اللي تم إنفاقه علشان نحاول نخرج من متاهة الفقر أكثر من 6 ترليونات جنيه يعني نحو 400 مليار دولار».