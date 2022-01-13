رئيس وزراء توجو تشكر الرئيس السيسي على تنظيم منتدى شباب العالم

أعربت رئيس وزراء توجو، فيكتوار دوجبي، عن امتنانها للرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي وجّه الدعوة لبلادها لحضور النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم المنعقد في مدينة السلام شرم الشيخ، متمنيّة دوام الصحة للمشاركين في المنتدى.

70% من سكان أفريقيا شباب

وأضافت رئيس وزراء توجو، خلال كلمتها في فعاليات النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم، أنّ أكثر من 70% من سكان القارة الأفريقية من الشباب، ويمثلون قوة يجب أن تضطلع بدورها في الاقتصاد، ما يسمح لأفريقيا بتحقيق أهدافها على المناحي كافة.

وتابعت دوجبي، أنّ المنتدى فرصة سانحة لتقييم المبادرات والإجراءات، والنسخة الرابعة منه تستفيد من الحلول المقدمة أمام التحديات التكنولوجية والصحية والمناخية، مشيرة إلى أنّ الموضوعات الخاصة بتغير المناخ وما بعد جائحة كورونا، تتطلب البحث عن حلول مشتركة والأخذ بعين الاعتبار الأجيال المختلفة، وتوفير الفرص للشباب على وجه الخصوص.

الدمج المجتمعي وتعزيز الاستثمار

وأوضحت رئيس وزراء توجو، أنّ بلادها اقترحت خطة طموحة تهدف إلى النهوض بالدمج المجتمعي وتعزيز الاستثمار في الصحة ورأس المال البشري، وتوفير المزيد من الوظائف عن طريق استثمار الموارد الطبيعية بهدف توفير الوظائف على المستوى المحلي.

الرقمنة ودورها في التنمية

وأشارت دوجبي، إلى أنّ بلادها تعول على الرقمنة، التي تمثل عاملا مسرعا للتنمية، كما تمكنت البلاد من حشد الموارد لتقديم الدعم شعبها الذي يمر بأوضاع هشّة، لافتة إلى أنّ الشباب هو الفاعل الأساسي الذي يمكن الحصول على نتائج رائعة من خلاله، كما أثنت على شباب بلدها وشباب العالم وأعربت عن فخرها بجهودهم.