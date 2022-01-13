اسم «محمد» الأكثر تسجيلا بين المواليد الجديدة في بروكسل

كشفت بيانات مكتب الإحصاء البلجيكي، عن احتلال اسم محمد المركز الأول ضمن الأسماء الأكثر شيوعًا للمواليد في منطقة بروكسل عاصمة بليجكا، وعاصمة الاتحاد الأوروبي خلال عام 2021، كما كان بين قائمة الأسماء العشرة الأكثر شيوعا في بلجيكا بصفة عامة.

وذكرت وسائل إعلام أن المواطنين البلجيكيين أصبحوا أقلية في «بروكسل»، إذ أنه على سبيل المثال في عام 2020 كانت 48% من الولادات الحديثة في عموم بلجيكا هي لأمهات أجنبية، أو لأم ذات أصول أجنبية.

18430 مولود حملوا اسم محمد في بروكسل

وأوضح مكتب الإحصاء البلجيكي أنه جرى تسجيل 18.430 مولود جدد خلال عام 2021 باسم محمد بكتاباته المختلفة سواء بحرف الإم الواحد في اللغة الإنجليزية أو بحرفين إم «Mohammed / Mohammed»، وفق ما نقلت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية عن موقع ريميكس نيوز.

ووفق البيانات كان اسم محمد بحرف «إم» واحد الأكثر تسجيلا بين المواليد الجديدة، إذ جرى تسمية 13595 مولودا باسم محمد بحرف «إم» واحد، بينما كان محمد بحرفين «إم» في المركز الثالث بين حديثي الولادة وتكرر 4835 مرة، في حين كان اسم جين صاحب المركز الثاني، وتكرر 6089.

اسم أحمد يأتي بالمركز الرابع في بروكسل

ووضع تصنيف العشرة أسماء الأوائل المقرر في بروكسل العاصمة الفعلية للاتحاد الأوروبي على أساس 55232 طفلا ولدوا خلال عام 2021، وكانت الأسماء الإسلامية التقليدية تمثل 43% من نسبة المواليد الجدد، وجاء اسم أحمد في المرتبة المركز الرابع كأكثر الأسماء شهرة وتكرر 4166 مرة من إجمالي عدد المسجلين.

اسم محمد يحتل المركز العاشر

وفي عموم بلجيكا وليس بروكسل وحدها، كانت الأسماء الإسلامية التقليدية للأطفال أقل ظهور، فقد جاء فقط اسم محمد منها في قائمة العشرة أسماء الأوائل الأكثر شيوعا في بلجيكا وجاء في المركز التاسع.

بينما ذهب المراكز الأولى لأسماء المواليد الجدد في عموم بلجيكا إلى ثلاثة أسماء هي جان ومارك وباتريك.