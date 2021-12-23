بوتين عن النبي محمد: إهانته تستدعي التشدد.. وليست من الإبداع

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في تصريح لافت له يتعلق بالمسلمين، أنه ضد إهانة النبي محمد، معربا عن قناعته، بأنه لا يمكن تبرير إهانة مشاعر المؤمنين، بحجة حرية الإبداع.

وتساءل بوتين، أثناء مؤتمر صحفي سنوي كبير عقده، اليوم، ردا على سؤال، ما الخط الذي يفصل بين إهانة مشاعر أحد وحق الفنان في التعبير؟ وتساءل بشأن ما إذا كانت هناك أي علاقة بين تنزيل صورة للزعيم النازي أدولف هتلر إلى موقع الفوج الخالد المكرس للمحاربين القدامى في الحرب العالمية الثانية، وحرية الإبداع.

بوتين: الحرية تتناقض مع أهدافنا عندما تعبث بحرية شخص آخر

وقال الرئيس الروسي: دعونا نفكر في هذه الناحية من القضية، يجب علينا توفير الحرية بشكل عام، لأن مستقبلا محزنا ومملا ينتظرنا دونها، لكن يجب الإدراك أن هذه الحرية تتناقض مع أهدافنا، عندما تعبث بحرية شخص آخر.

وتابع متسائلا: هل تمثل إهانة النبي محمد حرية الإبداع؟ لا أعتقد بذلك، وتستدعي مثل هذه الأمور ظواهر أخرى أكثر تشددا.

الرئيس الروسي: يجب منع الحوادث المأساوية الناتجة عن نشر رسوم كاريكاتورية للنبي محمد

وذكّر بوتين، بالهجوم الإرهابي الدموي الذي استهدف في السابع من يناير قبل سنوات مقر مجلة شارلي إبدو في باريس، بعد نشرها رسوما كاريكاتورية للنبي محمد، مشددا على ضرورة منع السماح بحدوث مثل هذه الحوادث المأساوية.

وكثيرا ما أثارت الرسوم الكاريكاتورية التي تنشر من حين لآخر في الغرب وتصور النبي محمد، أزمات بين المسلمين في كل أرجاء العالم، والغرب، وتؤدي لإثارة احتجاجات وحوادث إرهابية عدة.