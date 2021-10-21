خالد الجندي: من نقلوا سيرة النبي محمد قدموه غازيا أكثر من كونه هاديا

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إنه يشكو للنبي محمد في ذكرى مولده، أن الناس لا يرون السيرة العطرة للنبي كما ينبغي، مبينا أن من نقلوا سيرة النبي محمد، قدموه غازيا أكثر من كونه هاديا، لافتا إلى أن علم السيرة يحتاج مزيدا من الجهد للتعرف على شخصية النبي محمد، مواصلا: «هقولكم سر على الهوا إني اشتكيت لأحد الأطباء نسياني الدائم للأشياء الحياتية إلا الحاجات الدينية، وكتبلي الدكتور على دوا، ومع الوقت نسيت أخده أصلا، للأسف اكتشفت إن إحنا تم أسرنا كلنا وبقينا عبيد لغير الله، بنقول إزاي مفيش فيسبوك إزاي مفيش يوتيوب؟ والناس بقت تبص لبعض بذهول».

ووجه خالد الجندي نصيحة للجميع قائلا: «فكوا أسركم جمعيا وخلوا انحناءة الرقبة اللي على الموبايلات تبقى على المصحف».

داعية إسلامي يشكو للنبي نسيانه للعلم

من جهته قال الداعية الإسلامي، رمضان عبد الرازق، خلال تقديمه برنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع على فضائية «DMC» اليوم الخميس، إنه يشكو إلى النبي محمد كثرة نسيانه للعلم، كما اشتكي أبو هريرة للنبي، كما شكى انشغاله بالموبايل وبمواقع التواصل الاجتماعي أكثر من المصحف.

داعية يشكو للنبي عدم رؤيته في المنام

فيما شكى الداعية الإسلامي ياسر سطوحي، للنبي محمد عدم زيارته له في المنام، مبينا أنه أخذ بكل الأسباب وحاول الارتفاع لدرجة رؤية النبي في المنام وقرأ سيرته وأكثر من الصلاة عليه، وشرح أخلاق النبي محمد للأشخاص.

وحلت ذكرى ميلاد النبي محمد الثلاثاء الماضي 12 ربيع الآخر، ويحتفل العالم العربي والإسلامي بذكرى ميلاده من خلال حلقات ذكر وتناول حلوة المولد.