«الأمريكي للتعليم»: منحنا أكاديمية التدريب أطول فترة اعتماد لمدة 5 سنوات

قال راس هالفر، ممثل المجلس الأمريكي لاعتماد التعليم المستمر والتدريب في واشنطن، إن الرسالة الخاصة بالمجلس هي الإلهام والتدريب المستمر والتعليم عن طريق وضع المعايير وعمليات الاعتماد، مع محاولة التعليم المستمر والتدريب المستمر «إن مركزنا مركز اعترفت به وزارة التربية والتعليم الأمريكية منذ السبعينات، لأننا نعمل على تعزيز جودة التعليم التي تنتجها مختلف المؤسسات، ولدينا شراكة تعتمد على الجودة».

وأضاف ممثل المجلس الأمريكي لاعتماد التعليم المستمر والتدريب خلال حديثه بحفل تخرج دفعات الأكاديمية الوطنية للتدريب، ضمن فعاليات اليوم الرابع والأخير من منتدى شباب العالم، «بينما نجتمع هنا اليوم في منتدى شباب العالم، وفي حفل تخرج البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة أتذكر أهمية التعليم في استعداد الشباب ليكونوا جيلا جديدا من صناع القرار، وحتى رؤساء الدول في المستقبل».

الأكاديميات التي توفر التعليم الجيد تعتبر «مصانع بشرية»

وتابع ممثل المجلس الأمريكي لاعتماد التعليم المستمر والتدريب، أن التعليم الجيد الذي توفره المؤسسات عالية الجودة، نسميه «مصانع بشرية»، كما تطلق الدكتورة رشا راغب على الأكاديمية الوطنية للتدريب، مشيرا إلى أن فريق من مؤسسته زار الأكاديمية الوطنية للتدريب، ووجدوا أنها تفي بالمعايير في مجال العلاقات المهنية والأهداف التعليمية والمواد التعليمية والمرافق ومؤهلات التعليم والإشراف على التعليم، وقال ممثل المركز خلال هذه الزيارة إنه من خلال عمله الطويل تأتي الأكاديمية الوطنية للتدريب في المركز الثاني للوفاء بالمعايير دون قصور، موضحا أن تطبيق هذا النموذج سيحقق نجاحا كبيرا في مؤسسات أخرى.

منح أكاديمية التدريب شهادة الاعتماد

وأعلن ممثل المجلس الأمريكي لاعتماد التعليم المستمر والتدريب، أن المجلس تناقش كثيرا، وبعد النقاش قرر المجلس منح الأكاديمية الاعتماد لمدة 5 سنوات، وهي أطول فترة منصوص عليها، وهو إنجاز كبير أن يتم اعتماد الأكاديمية في المحاولة الأولى للتقدم دون تسجيل أي قصور.