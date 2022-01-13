السيسي يكرم خريجي أكاديمية الشباب: شيلوا الماسك عشان ناخد صورة تذكارية

كرّم الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعض خريجي الأكاديمية الوطنية للتدريب، كممثلين عن باقي الخريجين من مختلف البرامج.

صورة تذكارية

وقال الرئيس السيسي، في كلمة وجّهها للخريجين: «ألف مبروك، وممكن نشيل الماسكات عشان الصورة تبقى تذكارية للكل، فممكن نشيل الماسك دقيقتين».

وشهدت الجلسة الختامية، عرض فيلم ترويجي عن الأكاديمية الوطنية للتدريب، ثم كلمات لشركاء الأكاديمية الدوليين، منها كلمة لنائب مدير معهد جنيف للدراسات الاستراتيجية والأمنية GCSP، وكلمة لأحد خبراء المدرسة الفرنسية للإدارة بفرنسا، وكلمة لممثل المعهد الوطني لتنمية الموارد البشرية بكوريا الجنوبية NHI.

شهادة اعتماد التدريب الأمريكية ACCET

وقدّم ممثل هيئة اعتماد التدريب الأمريكية ACCET، شهادة الاعتماد إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، أثناء فعاليات اليوم الرابع والأخير من النسخة الرابعة لمنتدى شباب العالم، المنعقدة في مدينة السلام شرم الشيخ، بحضور ورعاية الرئيس السيسي.

الأكاديمية الوطنية للتدريب

كما ألقت الدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، كلمة خلال الحفل الذي شهد تخريج طلاب الأكاديمية، أكدت فيها أنّ الأكاديمية مصنع للقادة، وأنّها تحدت جائحة كورونا بإطلاق منصة رقمية استفاد منها الآلاف وسجلت أكثر من 116 ألف ساعة تدريب.