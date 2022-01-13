السيسي يكرّم بعض خريجي الأكاديمية الوطنية للتدريب (صور)

كرّم الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعض خريجي الأكاديمية الوطنية للتدريب، كممثلين عن باقي الخريجين من مختلف البرامج، خلال الحفل المنعقد ضمن فعاليات اليوم الرابع والأخير من النسخة الرابعة لمنتدى شباب العالم، الذي تستضيفه أرض السلام شرم الشيخ.

أسماء المكرمين في حفل تخريج طلاب الأكاديمية الوطنية للتدريب

- المهندس المعماري عمر سيف الله، خريج برنامج المبعوثين في الخارج، ومدرس مساعد في كلية الهندسة بجامعة القاهرة، وحاصل على منحة نيوتن المشرفة لنيل درجة الدكتوراه بجامعة UCIL بإنجلترا.

- الشيخ محمد السيد أبوهاشم، خريج البرنامج الرئاسي لتأهيل الدعاة، وإمام وخطيب ومدرس في مسجد السيدة زينب.

- الطيار داليا علاء الدين خليفة، خريج برنامج الطيارين الجدد في شركة مصر للطيران.

- المحامي العام إيمان سمير القمري، خريجة برنامج تأهيل المحامين العموم بالنيابة العامة، ومحامي عام التعاون الدولي بالنيابة العامة المصرية، وأولى عضوات النيابة العامة.

محامون وطيارون ضمن المكرمين بحفل الأكاديمية الوطنية للتدريب

- المهندس محمد أحمد الصيرفي، خريج برنامج تدريب أعضاء المكتب الفني لرئيس هيئة قناة السويس، ووكيل قسم في المكتب الفني لرئيس الهيئة.

- المستشارة شاهندا محمد كمال، خريجة برنامج مستشاري هيئة قضايا الدولة.

- المستشار شنودة قلدس، خريج برنامج تدريب معاوني النيابة الإدارية دفعة 2012.

- المستشار بلال أحمد شمس الدين، خريج برنامج مجلس الدولة دفعات 2015، ومندوب مساعد مجلس الدولة، وتميز بقدرته على اتخاذ القرارات وروح المبادرة خلال فترة تدريبه.

- الدكتورة سارة عبدالحميد عبدالجابر، خريج البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة، مدرس في قسم طب النانو بمعهد علوم وتكنولوجيا النانو بجامعة كفر الشيخ، وحاصلة على جائزة الكيمياء الخضراء لعلوم الحياة المقدمة من منظمة اليونسكو العالمية.

وذلك خلال حفل تخرج دفعات الأكاديمية الوطنية للتدريب، ضمن فعاليات اليوم الرابع من المنتدى، المنعقد في نسخته الرابعة بمدينة شرم الشيخ.