«القيم المجتمعية» موضوع خطبة الجمعة اليوم.. والأوقاف تفتتح 26 مسجدا

يتناول أئمة وزارة الأوقاف، موضوع «القيم المجتمعية» في خطبة الجمعة اليوم 11 من جمادى الآخرة 1443هـ، الموافق 14 يناير 2022، إذ نشرت الوزارة، نص موضوع الخطبة وبثت تسجيلا صوتيا عبر قناتها بموقع يوتيوب، في إطار سلسلة الخطب الصوتية الخاصة بالأوقاف، كما طلبت من المتابعين لها عبر صفحة الوزير الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك «استطلاع رأي»، لتلقي الآراء والمقترحات، لموضوعات خطبة الجمعة خلال شهر فبراير المقبل 2022.

موضوع خطبة الجمعة اليوم

وقبل التطرق لنص موضوع خطبة الجمعة المقررة اليوم، دشنت وزارة الأوقاف، رابطا للمشاركة في اقترحات عناوين موضوع خطبة الجمعة خلال شهر فبراير المقبل من هنـــا.

وقالت الأوقاف في نص موضوع خطبة الجمعة اليوم: إن ترسيخ القيم في المجتمعات دليل رقيها وتحضرها، وسر تماسكها وترابطها واستقرارها، كما أن انهيار المجتمعات يبدأ بانهيار منظومة القيم المجتمعية، فالمجتمعات التي لا تبنى على الأخلاق تحمل عوامل سقوطها: لأنها تقوم على أساس هش.

افتتاح المساجد

بالإضافة إلى استعراض نص موضوع خطبة الجمعة اليوم، فإنه من المقرر أن تفتتح وزارة الأوقاف 26 مسجدًا اليوم الجمعة، حسبما أعلنت في وقت سابق، «منها 21 مسجدًا جديدًا إحلالًا وتجديدًا، و5 مساجد صيانة وترميمًا، ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/ 7/ 2021م 492 مسجدًا، منها 419 مسجدًا جديدًا إحلالًا وتجديدًا و73 مسجدًا صيانة وترميمًا» بحسب بيان الوزارة.