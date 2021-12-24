وزير الأوقاف في خطبة الجمعة: الإسلام جاء للصلاح والاستقامة بين الناس  

قال الدكتور مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن المسلم من سلم الناس من لسانه ويده وكم من مشكلات تتفاقم بسبب زلة اللسان، مؤكدا أن الإسلام جاء للصلاح والاستقامة بين الناس.

واستشهد وزير الأوقاف، بالقرآن الكريم وأن المسلمين لا يمنوا على الرسول بإسلامهم ولكن يجب أن يتحقق الإيمان في قلوبهم: «ألا بذكر الله تطمئن القلوب».

جمعة: الإيمان بالله له ضوابط تقع في القلب ويصدقها العقل

وقال «جمعة» إن للإيمان بالله والإسلام ضوابط، وكما قال أهل العلم إن الإيمان هو ما وقع في القلب وصدقه العقل، كما أن الإيمان بالله ليس بحسابات البشر ولكن هو أن تقول الصدق ولا تخاف من أحد، فلو اجتمعت الأمة على أن ينفعوك أو يضروك بشيء إلا بأمر الله لن يفعلوا».

وزير الأوقاف: اطلبوا حوائجكم بعزة الأنفس

وطالب وزير الأوقاف، المواطنين أن يطلبوا حوائجهم بعزة الأنفس فإنها من شروط الإيمان، كما أن المؤمن لا يكون كاذبا أو مخادعا ويجب أن يتصف بالأمانة فمن غشنا ليس منا، متابعا «قد أفلح المؤمنون الذين هم عن اللغو معرضون وللزكاة لأماناتهم وعهدهم راعون».

وذلك خلال خطبة الجمعة، التى ألقاها في مسجد أم القرى بحي الضواحي في بورسعيد خلال زيارته لمحافظة بورسعيد ضمن احتفالات المحافظة بعيد النصر العيد القومي لبورسعيد رقم 65 بالانتصار على العدوان الثلاثي وانتصار الإرادة المصرية.

وزير الأوقاف يهنئ أهالى بورسعيد بالعيد القومي

وقدم وزير الأوقاف التهنئة لمحافظة بورسعيد بعيدها القومى وتاريخها المشرف ودعى الله أن يحفظها ومصر ويجعل أهلها في رباط إلى يوم الدين.