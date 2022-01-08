موضوع خطبة الجمعة القادمة لوزارة الأوقاف: القيم المجتمعية (فيديو)

نشرت وزارة الأوقاف نص موضوع خطبة الجمعة القادمة 11 من جمادى الآخرة 1443هـ الموافق 14 يناير 2022م تحت عنوان «القيم المجتمعية»، كما أعادت التأكيد على أئمة الوزارة الالتزام بموضوع الخطبة نصا أو مضمونا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة.

موضوع خطبة الجمعة القادمة

وقبل استعراض موضوع خطبة الجمعة القادمة فقد نشرت الوزارة عبر صفحة الوزير الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيس بوك «استطلاع رأي» لتلقي الآراء والمقترحات لموضوعات خطبة الجمعة خلال شهر فبراير المقبل 2022 م، وتابعت الأوقاف: مؤكدين أننا سنضع هذه الرؤى والمقترحات نصب أعيننا عند تحديد موضوعات الشهر.

وقد دشنت وزارة الأوقاف رابطا للمشاركة في اقترحات عناوين موضوع خطبة الجمعة القادمة خلال شهر فبراير المقبل من هنـــا.

القيم المجتمعية

كما بثت وزارة الأوقاف تسجيلا صوتيا عن موضوع خطبة الجمعة القادمة بعنوان «القيم المجتمعية» وقالت في نص موضوع الخطبة إن ترسخ القيم في المجتمعات دليل رقيها وتحضرها، وسر تماسكها وترابطها واستقرارها، كما أن انهيار المجتمعات يبدأ بانهيار منظومة القيم المجتمعية، فالمجتمعات التي لا تبنى على الأخلاق تحمل عوامل سقوطها: لأنها تقوم على أساس هش.

وواصلت الوزارة في عرض نص موضوع خطبة الجمعة القادمة بعنوان «القيم المجتمعية»: ولا شك أن ديننا الحنيف قد اهتم بالقيم المجتمعية التي تحفظ كيان المجتمع وتقوي أركانه: ذلك لأن حفط القيم والأخلاق أساس هذا الدين العظيم حيث يقول نبينا صلى الله عليه وسلم : «إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق».

وأوضحت الأوقاف في عرض القيم المجتمعية ضمن موضوع خطبة الجمعة القادمة أن منها: قيمة التعاون والتكافل والعيش المشترك، التي تعود بالنفع على المجتمع كله، فالوطن لجميع أبنائه، وهو بهم جميعا، دون تفرقة على أساس الدين أو اللون أو الحس، وفي ذلك قضاء على الأنانية وحب الذات، وتجسيد لمبدأ الأخوة الانساية، بما يؤسس لمجتمع مرابط يقوم على الحب والعطاء، حيث يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: مثل المؤسين في توادهم ، وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى.

وفيما يلي نص موضوع خطبة الجمعة القادمة لوزارة الأوقاف: