مدير مرصد الأزهر: نوزّع الكتب بالمجان على شباب العالم لتعريفهم بدورنا

شارك مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، للمرة الأولى، في منتدى شباب العالم، من أجل التفاعل مع الشباب من الدول المختلفة، وتعريفهم بدور الأزهر الشريف في مكافحة التطرف والإرهاب، وبناء السلام وحماية النشء من الأفكار المغلوطة والهدامة، حيث ضمَّ جناح المرصد عدة كتب لجميع البحوث الإسلامية وإصدارات المرصد بـ13 لغة، والتي تهتم بقضايا وأوضاع المسلمين في العالم.

أبرز إصدارات مرصد الأزهر

وتستعرض «الوطن» أبرز الإصدارات الموجودة والتي تمثلت في: «اليمين المتطرف ودوره في إذكاء خطاب العنصرية» و«المرأة وداعش»، و«حقيقة الجهاد في الإسلام»، و«العائدون من داعش»، و«التطرف وملامح الشخصية المتطرفة» و«الإسلاموفوبيا»، و«النساء في صفوف التنظيمات المتطرفة».

وقالت الدكتورة رهام عبد الله، المدير التنفيذي لمرصد الأزهر لمكافحة التطرف، إنَّ المرصد يعمل منذ عام 2015، وكان الهدف الرئيسي هو رصد ومتابعة وتحليل وتفنيد وتصحيح الأفكار المتطرفة والمفاهيم المغلوطة، التي تحاول أن تبثها بعض التنظيمات الإرهابية والجماعات المتطرفة في عقول الشباب، وفي الأذهان الضعيفة، والنفوس التي قد لا تكون قوية إلى الدرجة الكافية، وبالتالي بدأ العمل بلغات مختلفة، لأنه لدى الأزهر أدوات كثيرة قد لا يعلم عنها الكثيرون، مثل اللغة، والتصور الإسلامي الحقيقي، الذي يجب أن يكون لدى الآخرين.

وأضافت عبر لقاء لها مع قناة «dmc»، أنه يوجد جماعة أو تنظيم إرهابي بدأ في عام 2013، كان يقول إنه دولة إسلامية في العراق والشام، ونبحث كيف أضرَّ هذا التنظيم المسلمين وغير المسلمين، وشوَّه صورة الإسلام في العالم، ورصد هذا باللغات المختلفة والتي كانت 7 لغات: الإنجليزية والفرنسية والألمانية والأردية وهي لغة أهل الهند وباكستان، والإسبانية والتركية والفارسية.

6 لغات جديدة في مرصد الأزهر

وأشارت «عبد الله»، إلى أن المرصد أضاف 6 لغات أخرى، حيث يوجد كتب تتحدث عن المفاهيم الحقيقية للإسلام، وعن اللاجئين ومشاكل المسلمين في العالم، وما يسمى بالإسلاموفوبيا أو الرهاب من الإسلام في الغرب، وعن التوعية، وكيف أن للإنسان أن ينقي المفهوم من الشوائب، حتى يكون هناك خطاب حقيقي سليم.

ولفتت إلى تقديم مادة علمية في شكل كتب بالمجان، حيث لديهم 140 إصدار من مجمع البحوث الإسلامية، و138 كتابأ من مركز الترجمة الخاص بالأزهر.