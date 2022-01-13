تحذير طبي من تداعيات نقص «أوميجا 3» بالجسم: تساقط شعر وألم في المفاصل

كشفت الدكتورة نهلة عبدالوهاب، استشاري البكتيريا والتغذية والمناعة بمستشفى جامعة القاهرة، أن هناك العديد من النتائج السلبية على الجهاز المناعي التي قد تحدث نتيجة نقص عنصر «أوميجا 3» لمختلف الفئات العمرية، والتي يصاحبها العديد من الآثار الجانبية على المدى القريب أو المدى البعيد، مشيرة إلى أنه يجب الالتزام ببعض الأنواع الغذائية والدوائية لتوفير هذا العنصر الغذائي لتجنب النتائج السلبية الناتجة عن نقصه.

آثار جانبية لنقص «أوميجا 3» في الجسم

وأضافت الدكتورة نهلة عبدالوهاب، في تصريحات لـ«الوطن»، أن الآثار الناتجة عن نقص «أوميجا 3» تتمثل في ظهور بعض الأعراض التي يمكن ملاحظتها، مثل جفاف الجلد، وتكسير أظافر اليد والقدم، وتساقط الشعر، والشعور بألم في المفاصل بصورة عامة، والشعور بالإرهاق والتعب بصورة دائمة، لافتة إلى أن هذه أعراض المرحلة الأولى لنقص كمية معينة من هذا العنصر الغذائي.

أكثر الأعضاء تأثرا بنقص «أوميجا 3»

وتابعت استشاري البكتيريا والتغذية والمناعة بمستشفى جامعة القاهرة، أن الجسم عادة ما يحتاج لكميات كبيرة من أحماض «أوميجا 3» اللازمة لتقوية جهاز المناعة والأعضاء المختلفة في الجسم، مثل الرئة والقلب والأوعية الدموية والغدد الصماء، وعند نقصه يظهر العديد من المشاكل الصحية لهذه الأعضاء المختلفة، ووقت الشعور بذلك يجب الذهاب على الفور للطبيب واستشارته لتجنب الآثار الجانبية.

أطعمة تحتوي على «أوميجا 3»

وقالت «عبدالوهاب»، إنه من الضروري أن يحرص الأشخاص على تناول بعض الأطعمة الغنية بعنصر «أوميجا 3»، والتي تتوافر في بذور الشيا، وكذلك بعض الأنواع من الأسماك مثل السلمون والرنجة والماكريل والسردين، موضحة أن هناك بعض المكملات الغذائية التي تحتوي على هذا العنصر، لكن لابد من استشارة الطبيب المختص لوصف الجرعات المناسبة وفقا لحالة المريض الذي يحتاج للعدد من الجرعات الخاصة.