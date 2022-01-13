تحذير: أعراض تظهر على الأطفال المتعافين من كوفيد تنذر بإصابتهم بالسكري

منذ انتشار جائحة «كورونا»، لأول مرة في العالم في ولاية ووهان الصينية، حذر الأطباء والعلماء جميع الفئات العمرية، من خطورة الفيروس والآثار الجانبية طويلة المدى التي قد تكون مصاحبة عقب التعافي من الإصابة، حيث كان كبار السن أكثر الفئات عرضة لمضاعفات كوفيد-19، وشدد العلماء على أن المرض أحد أسباب الإصابة بالسكري، لكن المفاجأة الآن، أن فيروس كورونا قد يزيد من خطر الإصابة بالسكري لدى الأطفال، وفقا لموقع «thehealthsite».

الأطفال المتعافون من كوفيد أكثر عرضة للإصابة بالسكري

وقالت العديد من الدراسات إن البالغين الذين أصيبوا بكورونا هم أكثر عرضة للإصابة بمرض السكري، لكن وجدت دراسة جديدة أن هناك أطفال يتم تشخيص إصابتهم بداء السكري من النوع الأول منذ بدء الكارثة، وفقًا للباحثين في مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، فإن الأطفال الذين تعافوا من فيروس كورونا قد يكونون أكثر عرضة للإصابة بداء السكري من النوع الأول والنوع الثاني.

نسبة الأطفال المتعافين من كوفيد-19 وتعرضوا للسكري 30%

توصل الباحثون القائمون على الدراسة، التي أجريت في مركز السيطرة على الأمراض واحدة من أولى الدراسات في الولايات المتحدة، أن تشخيص مرض السكري لدى الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا على مدار عام أو أكثر، وتم تقسيم الأطفال على مجموعتين، إحدى هاتين المجموعتين أصيبت بفيروس كورونا والأخرى لم تتعرض للإصابة، ولوحظ أن هناك إرتفاع في عدد الأطفال المصابين بالسكري، وبلغت نسبة الأطفال المصابين بالسكر نحو 30% على المجموعة التي خضعت للدراسة.

رصد الإصابة بحمض كيتوني السكري

قالت الدكتورة شارون سيدة، باحثة في مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، والمؤلف الرئيسي للدراسة، إنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كان مرض السكري من النوع 2 بعد الشفاء من كورونا سيكون حالة دائمة أم مؤقتة، وتمت مراقبة غالبية الأطفال لمدة أربعة أشهر ونصف فقط، وتم تشخيص العديد من الأطفال في الدراسة فقط بعد الإصابة بالحمض الكيتوني السكري، من المضاعفات التي تهدد الحياة والتي تحدث عندما يفتقر الجسم إلى كمية كافية من الأنسولين، للسماح بدخول السكر في الدم إلى الخلايا لإنتاج الطاقة.

أعراض يجب ملاحظتها على الأطفال عقب التعافي من «كورونا»

وأوضحت شارون، أن هناك بعض الأعراض التي يجب ملاحظتها على الأطفال عقب الشفاء من «كورونا»، والتي قد تكون أحد الأسباب للإصابة بالسكري، مثل قلة النشاط البدني لدى الأطفال وزيادة الوزن، ما يزيد من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2 لدى الأطفال، بالإضافة إلى الأعراض المنبهة للمرض التي تشمل كثرة التبول، وفقدان الوزن غير المقصود، وزيادة العطش، والإرهاق.