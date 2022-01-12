أستاذ مناعة يحذر من سحب عينات الأنف أو الحلق منزليا لـ«مسحة كورونا»

قال الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية، إنّ هناك خطورة من إجراء مسحة كورونا للأشخاص المصابين بفيروس كورونا، أو متحوراته أثناء الخضوع للعزل المنزلي، لافتا إلى أن المسحة يجب سحبها على يد متخصص لعدم حدوث أية مضاعفات قد تؤثر على صحة المصاب عند سحب العينة للتأكد من سلامته وعدم وجود أي آثار جانبية محتملة قد تحدث.

سحب العينة بواسطة متخصص

وأضاف بدران في تصريحات لــ«الوطن»، أنّ المسحة هدفها التأكد من الإصابة بفيروس كوورنا من عدمه، وتتمثل في العينة التي تُسحب من الأنف والأخرى من الحلق، مشيرا إلى أنه حال قيام الشخص المصاب بسحب العينة لابد أن تكون ذات دقة حتى لا تتسبب في التهاب بالحلق أو مشاكل في الأنف.

عينة اللعاب بالحلق قد تكشف أوميكرون

وفي سياق متصل، حذّرت إدراة الدواء الأمريكية، من سحب العينة للمصابين في المنازل أثناء العزل على يد أشخاص غير متخصصين، مشيرة إلى أن ذلك قد يؤدي إلى التهاب الحلق جراء عدوى فيروس كورونا، وهناك بعض الدراسات الأولية التي أشارت إلى أنه من المحتمل أن يكون اللعاب أفضل طريقة للكشف عن متحور «أوميكرون»، الأمر الذي جعل بعض المصابين يقومون باستخدام مسحات اختبار المستضدات المخصصة الأنفية، لمسح حلقهم.

اتباع الخطوات الطبية عند سحب عينة

ونصحت هيئة الدواء الامريكية عبر موقعها «الرسمي»، بضرورة استخدام فحوصات كوفيد-19 من خلال اتباع التعليمات التي يجب اتخاذها عند إجراء أي مسحة بغية الحصول على عينة الاختبار.

مخاوف من مسحة كورونا منزليا

وتابعت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، أن هناك بعض المخاوف التي تتعلق بالسلامة لجهة تجميع عينات مسحات الحلق ذاتيا، لأنها أكثر تعقيدا من مسحات الأنف، وإذا أُسيء استخدامها قد تتسبب في ضرر للمريض، وتوصي المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والسيطرة عليها بسحب عينات مسحات الحلق من قبل مقدم رعاية صحية مدرب.