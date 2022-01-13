«الأطباء» تبدأ التحقيق مع الطبيب المتهم بالتسبب في وفاة وائل الإبراشي

تستمع لجنة التحقيق بنقابة الأطباء برئاسة الدكتور جمال أبو عميرة، وعضوية الدكتور خالد أمين، إلى أقوال الطبيب « ش. ع.» المتهم من قبل أرملة الإعلامي وائل الإبراشي، بالتسبب في خطأ طبي، وإعطاء الأخير حبوب مجهولة إثر إصابته بكورونا، ما أدى إلى تدهور حالته الصحية.

التحقيق مع الطبيب المعالج للإعلامي وائل الإبراشي

التقى الطبيب المتهم، بالمستشار القانوني للنقابة محمود إسماعيل، لتلقي شكواه للنقابة، ضد من اتهمه بالتسبب في وفاة الإعلامي وائل الإبراشي، واتاخذ الدفوع القانونية ضده.

َوقال الدكتور أيمن سالم أمين عام نقابة الاطباء، إن الطبيب المتهم من قبل أرملة الإبراشي، بالتسبب في خطأ طبي، أدى إلى إصابته بتليف رئوي، نتج عنه الوفاة، تواصل مع الدكتور خالد أمين، وطلب منه الحضور للنقابة لتقديم دفوعه هو ومحاميه، فيما نسب إليه من اتهام، وهو ما رحبت به النقابة، لسماع أقواله اليوم.

وتابع سالم: «النقابة تفتح أبوابها لأي شكاوي يقدمها محامي أرملة وائل الإبراشي، وفقا لما أعلن أنه سيتقدم اليوم بشكوى للنقابة ضد الطبيب».

متابعة قضية وفاة الإبراشي

أكد أمين عام الأطباء، أن النقابة حتى الآن، ما زالت تتابع القضية المثارة باهتمام شديد، للوقوف على حقيقة الموقف، ما إذا كان الطبيب أخطأ أم لا، والتأكد من صحة الاتهام الذي وجهته أرملة الإعلامي وائل الإبراشي.

وكانت «الوطن»، قد انفردت بتصريحات من زوجة الإعلامي الراحل بخصوص أسباب الوفاة، التي تحولت إلى قضية رأي عام، وتوالت خلالها الانفرادات التي كان آخرها الكشف عن الطبيب، وتحديد موعد للاستماع إلى أقواله اليوم، من قبل لجنة التأديب في نقابة الأطباء.

َوتوفي الابراشي، السبت الماضي، عن عمر ناهز 58 عامًا، بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد، بعد أن ظل 3 أشهر كاملين يعالج من آثاره، داخل مستشفى الشيخ زايد التخصصي، بعد أن حصل على حبوب مجهولة ليس لها علاقة ببرتوكول كورونا، وفق ما نشره الدكتور خالد منتصر، خلال الساعات الماضية، عبر صفحته الشخصية على «فيسبوك».