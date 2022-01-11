وفاء عامر: «وائل الإبراشي وتهاني الجبالي شهداء كورونا في الجنة»

أعربت الفنانة وفاء عامر عن استيائها الشديد من حالة الشماتة في وفاة الإعلامي وائل الإبراشي والمستشارة تهاني الجبالي التي وافتهما المنية، الأحد الماضي، بعد صراع مع فيروس كورونا.

وكتبت وفاء عامر عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «للأسف الشديد ربنا بس اللي بيحدد من له حق، وللأسف بردوا إن التفسير على الهوى دائما وأبدا، اللهم أغفر لمن فارقونا وأوجع فراقهم قلوبنا، اللهم أرحمهم وأدخلهم جنتك وأبعد عنا الشماته في قلوبنا».

وفاء عامر: الشماتة في الموت والمرض تزرع الكره

وأضافت: «الشماتة في الموت والمرض تُميت الخير وتزرع الكره وتهدم العلاقات التي أوصي بها الله ورسله وكتبه السماوية، شهداء كورونا إن شاء الله كشهداء الأرض جميعا في الجنة يا أرحم الراحمين ارحمهم وأنر قبورهم وأجعلها روضة من رياض الجنة».

واختتمت وفاء عامر منشورها: «إن شاء الله وائل الإبراشي وتهاني الجبالي شهداء كورونا في الجنة».

وشُيعت جنازة وائل الإبراشي من مركز شربين بمحافظة الدقهلية، ظهر أمس الإثنين، وسط مشاركة أهالي المحافظة، حيث واري جثمانه الثري داخل مقابر عائلته استجابة لوصيته.

انهيار زوجة وائل الإبراشي في جنازته

وشهدت الجنازة انهيار زوجته التي دخلت في نوبة بكاء شديدة، وكشفت في حديث خاص مع «الوطن»، عن تعرض زوجها لخطأ طبي، ولكنها تحفظت عن ذكر اسم الطبيب المخطيء في حالة زوجها.

ونعي عدد من نجوم الفن والإعلام وائل الإبراشي عبر حساباتهم بمواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدين في منشوراتهم أنّ مصر فقدت قيمة إعلامية كبيرة برحيل وائل الإبراشي الذي كان يتسم بالمهنية في كل البرامج التي قام بتقديمها.