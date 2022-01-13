تحرير 1047 مخالفة في حملة تموينية مكبرة بقنا

قاد المهندس نبيل الطيبي السكرتير العام لمحافظة قنا، حملة تموينية مكبرة، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بشأن تكثيف الحملات التموينية واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين.

وأسفرت تلك الحملة عن ضبط 1047 مخالفة بمراكز المحافظة التسعة، منها 20 طن ملح خام و6 أطنان ملح معبأ غير صالح للاستخدام الآدمي، بالتنسيق بين مديرية التموين والصحة والبيئة والأمن الصناعي والوحدات المحلية لمجالس المدن، رافقه خلال الحملة أحمد السيد وكيل وزارة التموين والدكتور إبراهيم يوسف مدير عام الطب البيطري وأشرف أنور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا.

كما تفقد الطيبي عددا من المخابز للاطمئنان على سير العمل بها والالتزام بالمواعيد، والتأكد من جودة الخبز المقدم للمواطنين ومطابقته للمواصفات القياسية من حيث الجودة والوزن المقرر، والوقوف على أي مخالفات أو شكاوى من قبل المواطنين واستفسر من المواطنين عن مدى رضاهم عن جودة الخبز المقدم باعتباره من أساسيات الحياة للمواطن القنائي.

اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين

وشدد على ضرورة الاهتمام بنظافة المعدات المستخدمة في تجهيز الخبز والأدوات المستخدمة في وزن الخبز وضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين لحماية المواطنين.

وأوضح السكرتير العام لمحافظة قنا، أن الحملة التموينية المكبرة أسفرت عن ضبط عدد 1047 مخالفة بمراكز المحافظة، شملت 309 بقطاع التموين و52 مخالفة بقطاع البيئة وعدد 17 بالصحة بالإضافة إلى 219 بالنظافة وفي قطاع الإشغالات 371 مخالفة و104 مخالفات لمحلات دون ترخيص، فضلا عن تحرير محضرين بقطاع الطب البيطري.

ضبط السلع مجهولة المصدر

وأضاف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية أن الحملات الرقابية على الأسواق مستمرة بشكل دوري لضبط الأسعار ومنع تلاعب التجار، وكذا ضبط السلع مجهولة المصدر، ومنتهية الصلاحية لحماية حقوق المستهلك، والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.