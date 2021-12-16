مؤسسة «حياة كريمة» تكشف عن نسب تنفيذ المشروعات داخل محافظة قنا

كشفت مؤسسة حياة كريمة من خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» عن متابعة موقف المشروعات سواء القطاع الطبي أو الصحي داخل قرى مركز دشنا في محافظة قنا، وهي «أبو دياب غرب، وفاو قبلي، وأبو مناع غرب، وأبو مناع بحري»، وذلك من خلال المنسق الميداني داخل المحافظة.

نسب تنفيذ المشروعات في قرية بفاو قبلي

1 - الوحدة الصحية بقرية الصبريات نسبة التنفيذ 12%.

2 - الوحدة الصحية فاو بحري نسبة التنفيذ 15%.

3 - الوحدة الصحية بالخروعة بفاو غرب 4%.

4 - الوحدة الصحية بنجع الحامدية بفاو بحري تم الانتهاء تماما من أعمال التطوير ورفع الكفاءة.

5 - المجمع الطبي النموذجي بمقر الوحدة المحلية لقرية فاو قبلي نسبة التنفيذ 11%.

نسب تنفيذ المشروعات في قرية أبو مناع غرب

1 - الوحدة الصحية بنجع الفاوية بأبو مناع قبلي نسبة التنفيذ 7%.

2 - الوحدة الصحية النموذجية بأبو مناع شرق نسبة التنفيذ 10%.

3 - الوحدة الصحية النموذجية بقرية أبو مناع غرب نسبة التنفيذ 10%.

نسب تنفيذ المشروعات في قرية أبو دياب غرب

1 - الوحدة الصحية بقرية العزب تم الانتهاء من أعمال الهدم وبدأ اعمال الحفر وتجاوزت نسبة التنفيذ 7%.

2 - الوحدة الصحية بنجع أولاد حمادي بقرية أبو دياب شرق استمرار أعمال التطوير ورفع الكفاءة.

4 - الوحدة الصحية بأبو نبوت بأبو دياب شرق جاري إدخالها ضمن خطة التطوير ورفع الكفاءة.

5 - المجمع الطبي النموذجي بمقر الوحدة المحلية لقرية أبو دياب غرب نسبة التنفيذ 10%.

نسب تنفيذ المشروعات في قرية أبو مناع بحري

1 - الوحدة الصحية النموذجية بقرية نجع الشيخ علي نسبة التنفيذ 3%.

2 - الوحدة الصحية النموذجية بقرية أبو مناع بحرى نسبة التنفيذ 20%.

3 - الوحدة الصحية النموذجية بقرية نجع سعيد نسبة التنفيذ 15%.

4 - الوحدة الصحية بقرية نجع عزوز بدء أعمال التطوير ورفع الكفاءة.