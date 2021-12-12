العثور على رأس تمثال يشتبه في أثريتها بمشروع تبطين الترع في قنا

تمكنت مباحث مركز قفط، جنوب محافظة قنا، من العثور على رأس تمثال يشتبه في أثريتها، وضبط المتهم بإخفائها، بعد العثور عليها، أثناء العمل في تبطين ترعة نجع العروبة بقرية البراهمة دائرة المركز.

وتبين بحسب مصدر أمني، في تصريحات لـ«الوطن»، أنه تم ضبط الرأس الأثرية، التي تم إخفاؤها من قبل عامل يعمل في مشروع تبطين الترع بعدما عثر عليها في حوش «زريبة مواشي» ملك «سيف.أ» 43 عاما، مقيم بنجع العروبة.

وتابع المصدر الأمني أنه تم تسليم الرأس إلى هيئة الآثار بقنا، لبيان مدى أثريتها.

مشاجرة على رأس تمثال تكشف القصة

كانت مشاجرة تمت بين عدد من المسؤولين على مشروع تبطين ترعة نجع العروبة بقرية البراهمة بمركز قفط للخلاف على رأس تمثال آثري أو يشتبه في أثريتها، وسماع الأجهزة الأمنية بالمشكلة مما دفعها للتدخل، وضبط عدد منهم الذين أنكروا وجود قطع أثرية وأن البلاغ كيدي.

على الفور بعد تطوير مناقشتهم كشفوا أن هناك قطعة آثرية أتت مع حجارة تم نقلها من جبل القصير لتبين ترعة نجع العروبة، ودلوا على مكانها ولكن عندما ذهبت الشرطة لم يعثروا عليها في البداية.

وتابع المصدر أن العامل أنكر في البداية وبعد ساعات من البحث دل على مكانها وتبين أنها رأس تمثال وجاري التحقق منها، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.

تشكيل لجنة أثرية لفحص المحجر

وقال مصدر في منطقة آثار قنا، إنه جرى غلق المحجر الحجري على طريق القصير الذي جاءت معه القطعة التي يشتبه في أثريتها، وتم تشكيل لجنة من الآثار لمعرفة تاريخ المنطقة أثريا ومعرفة وجود آثار أخرى أو شواهد أثرية أخرى.