جدة الأطفال الأربعة ضحايا حريق شقة الهرم: أمهم نزلت تشتري كشري (فيديو)

كشفت أسرة والدة أطفال الهرم تفاصيل جديدة فى مصرع 4 أطفال حرقًا داخل شقتهم، أثناء تواجد والدتهم خارج المنزل.

الأسرة تكشف كواليس حريق الهرم

وقالت جدة الأطفال لـ«الوطن»، إنه فى ذلك اليوم كانت أم الأطفال قد عادت من عملها فوجدت أطفالها الأربعة نائمين، فخرجت لتشتري لهم «كشري»، وأغلقت الباب عليهم كالعادة، وأثناء تواجدها فى المحل لشراء الوجبة فوجئت بأحد الأشخاص يخبرها بوجود حريق فى شقتها بالطابق الرابع، وحينما أسرعت نحو الشقة لإنقاذ أطفالها اكتشفت أنهم فارقوا الحياة.

الأم تعول أطفالها بعد خلاف مع الزوج

وأضافت الجدة أن الأم كانت تقطن وأطفالها الأربعة داخل شقتها التي استأجرتها منذ شهور بالعقار الذي شهد الواقعة، بعد خلاف بينهما وبين زوجها، قائلة «هتجري على مين، مالهاش غير لقمة واحدة، كانت بتجيب 6 أرغفة، 4 للعيال و2 ليها، دلوقتي هتجيب رغيفين فقط، ومكانش ليها مصدر دخل».

وعن حقيقة الخلاف بين والدة الأطفال وبين زوجها، قالت جدة الأطفال «كانت هتنفصل عشان مش مرتاحة».

والتقطت عدسة «الوطن» أول لقاء مع شاهد عيان الواقعة، الذي تمكن من إخراج جثث الأطفال من داخل الشقة عقب نشوب الحريق.

https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=253024866895244

وكشف أحد شهود العيان كواليس اللحظات الأولى للحريق لـ«الوطن»، وأكد أنهم فوجئوا بتصاعد أدخنة من الشقة الموجودة بالطابق الرابع، ولم يكونوا على علم بأن الأطفال متواجدون داخل الشقة، فأبلغوا والدتهم هاتفيًا، وعندما أسرع ناحية الشقة فوجئ بسماع صوت أحد الأطفال يصرخ «يا ماما»، وبعد ثوانٍ من إبلاغ والدة الأطفال حضرت وهي تصرخ وتقول «أولادي جوا الشقة»، وأخرجوا الأطفال من داخل الشقة وكانوا قد فارقوا الحياة، وأحدهم توفى حرقًا والثلاثة الآخرون بالاختناق.

حريق في شقة سكنية

وورد بلاغ إلى قسم شرطة الهرم، يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بمنطقة كفر طهرمس، وعقب الانتقال والفحص تبين مصرع 4 أطفال أشقاء أحدهم حرقًا، و3 آخرين بالاختناق أثناء تواجد والدتهم خارج المنزل، وانتقلت جهات التحقيق لمعاينة آثار الحريق، وصرحت بدفن جثث الأطفال عقب ورورد تقرير الطب الشرعي، وكلفت المباحث بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة، وعاينت الأدلة الجنائية آثار الحريق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.