حريق شقة فيصل يقتل 4 أطفال في غياب الأم.. «صحوا لي أي واحد منهم»

لقي 4 أطفال مصرعهم حرقًا في منطقة فيصل بالجيزة، أكبرهم تبلغ من العمر 8 سنوات وأصغرهم يبلغ من العمر عامين، حيث فوجئ الجيران بخروج دخان من الشقة فكسروا الباب وحاولوا إطفاء النيران وتفاجأوا بسيدة تصرخ وتخبرهم بأن أطفالها في الداخل فبحثوا عنهم حتى وجدوهم ونقلوهم للشارع، وتبين وفاة الطفل الصغير حرقًا بينما حاولوا إنقاذ الأطفال الآخرين ونقلهم عبر سيارة ملاكي حتى قابل الإسعاف ونقل الأطفال لمستشفى أم المصريين وتبين وفاة الأطفال اختناقًا بالدخان.

أحد الجيران تعرض للحرق أثناء انتشال جثث الصغار

وأكد شهود عيان لتلفزيون جريدة «الوطن» أنهم لم يستطيعوا الدخول بسبب الدخان الكثيف، ولكنهم تمكنوا من فصل الكهرباء عن العمارة ودخلوا الشقة لإطفاء النيران، وتعرض أحد الجيران للحرق وهو يحاول إخراج جثمان الطفل الصغير، وأن الإسعاف والأجهزة الأمنية وصلت لموقع الحريق على الفور.

وأشار أحد شهود العيان إلى أن الجيران اكتشفوا خروج دخان من الشقة وأخبروا صاحب المنزل الذي استعان بنجار لكسر الباب، حيث لم يتوقعوا وجود أحد بالداخل، وأنهم قاموا بمحاولات لإطفاء النيران ولم يتوقعوا وجود أطفال في الشقة حتى اكتشفوا جثثهم.

صدمة الأم

وحكى أحد الجيران عن الموقف الصعب لوالدة الأطفال والتي صرخت قائلة «طب صحوا لي واحد منهم طب صحوا لي واحد من ولادي»، لافتًا إلى أنها لم تكن في وعيها نظرًا لأنها فقدت 4 أطفال 3 بنات وولد مرة واحدة.

مطلقة وتعيش مع أطفالها منذ 10 أشهر

ولفت أحد شهود العيان إلى أن النار أتت على الشقة بالكامل، وأن والدة الأطفال تعرضت لصدمة كبيرة بعد مشاهدها جثة ابنها الرضيع وبناتها الثلاث وأن الأم أخبرتهم أنها مطلقة وتسكن هذه الشقة منذ 10 شهور.