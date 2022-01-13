بوتين يبحث مع رئيس وزراء إسرائيل الأزمة السورية والملف النووي الإيراني

بحث الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، مع رئيس وزراء إسرائيل نفتالى بينيت، الأزمة السورية وملف إيران النووي، واطلعه على المقترحات الروسية للغرب بشأن الضمانات الأمنية.

وأفاد المكتب الصحفي للكرملين، بأن ذلك جاء ذلك خلال اتصال هاتفي جمع الزعيمين، مشيرا إلى أنه متابعة لمحادثات القمة الروسية الإسرائيلية التي عقدت في سوتشي في 22 أكتوبر 2021، تبادل الزعيمان وجهات النظر حول عدد من الموضوعات المهمة للأجندة الدولية.

الرئيس الروسي يُطلع بينيت على مبادرات وضع اتفاقات قانونية لضمان أمن روسيا

وأضافت الرئاسة الروسية، في بيان، أنه بناء على طلب رئيس الوزراء الإسرائيلي، أطلعه الرئيس الروسي على الجوانب الجوهرية للمبادرات المتعلقة بوضع اتفاقات قانونية تضمن أمن روسيا، والعمل الجاري مع الولايات المتحدة وحلفائها في حلف شمال الأطلسي في هذا الصدد، وكذلك بشأن المواقف الأساسية لحل النزاع الداخلي في أوكرانيا.

وتطرق الاتصال الهاتفي بين بوتين وبينيت، إلى مختلف جوانب التعامل بين روسيا وإسرائيل في الساحة السورية، إضافة إلى عملية السلام في الشرق الأوسط والوضع حول برنامج إيران النووي، حسب البيان.

إشادات روسية بمستوى العلاقات مع إسرائيل: فريدة ومتسمة بالثقة

كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أشاد في محادثاته مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، في أكتوبر الماضي، بمستوى العلاقات بين البلدين، مشيرا إلى وجود مصالح مشتركة بينهما خاصة في الشأن السوري.

ووصف بوتين العلاقات مع إسرائيل بأنها فريدة ومتسمة بالثقة المتبادلة، لافتا إلى وجود نقاط تماس بين روسيا وإسرائيل في الشأن السوري، لاسيما فيما يخص محاربة الإرهاب.

وقال الرئيس الروسي، خلال لقائه بينيت، إلى أن بذل جهود من أجل استعادة سلطة الدولة في سوريا، وأن هناك مسائل خلافية بيننا وعددها ليس قليلا، غير أن هناك أيضا نقاط تماس وفرص للتعاون، لاسيما فيما يخص المسائل المتعلقة بمحاربة الإرهاب.