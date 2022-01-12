روسيا تُهدد الناتو بالردع المضاد.. ومسؤول أمريكي يتوقع موعد غزو أوكرانيا

هددت روسيا باستخدام سياسات الردع المضاد تجاه حلف شمال الأطلسي «الناتو»، إذا ما تبنى الحلف سياسية ردع روسيا، في الوقت الذي توقع فيه مسئول أمريكي أن يكون موعد الغزو الروسي لأوكرانيا عقب انتهاء دورة الألعاب الأوليمبية الشتوية في الصين.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر غروشكو، عقب اجتماع مجلس روسيا – الناتو، في بروكسل، اليوم: «إذا انتقل الناتو لسياسة الردع، فهذا يعني أن هناك سياسة ردع المضاد من جانبنا، وحذر من أن التدهور اللاحق للأوضاع يؤدي إلى عواقب وخيمة غير قابلة للتنبؤ بالنسبة للأمن الأوروبي»، حسبما نقلت شبكة روسيا اليوم الإخبارية.

الإجراءات العسكرية المشروعة

وأكد نائب وزير الخارجية الروسي، أن لدى روسيا ما وصفه بمجموعة من الإجراءات العسكرية التقنية المشروعة التي تستخدمها إذا شعرت بخطر حقيقي على أمنها، وهو ما تشعر به الآن.

وأضاف: «نتخذ جميع الإجراءات الضرورية للتصدي للخطر بالوسائل العسكرية، إن لم تنجح الوسائل السياسية».

واعتبر غروشكو، أن الناتو يعتبر روسيا خصمه الرئيسي والخطر الرئيسي، وهو ما ترفضه موسكو، مؤكدا أن توسع الناتو لن يحل أي قضايا في مجال الأمن، وهو لا يزيل الخطوط الفاصلة، وإنما ينقلها بنفس الاتجاه الذي يتسع الناتو فيه، مشيرا إلى أن استمرار توسع الناتو مرتبط بالمخاطر التي تكون أكبر من فوائد أي قرار بشأن التوسع.

وبشأن الوضع في أوكرانيا، دعا غروشكو، حلف الناتو إلى وقف توريدات الأسلحة لكييف لوقف التصعيد هناك.

وأكد أن الإجراءات التي اقترحتها روسيا تسمح بالعودة إلى بناء الأمن الأوروبي على أساس مبادئ مشتركة وبشكل يصب في مصلحة الجميع، ما يساهم ليس في الأمن الروسي بمفرده؛ بل وأمن دول الناتو ذاتها.

روسيا تغزو أوكرانيا بعد دورة الألعاب الشتوية

جاء ذلك في الوقت الذي توقع فيه مسؤول عسكري في وزارة الدفاع الأميركية «البنتاجون»، أن يغزو الجيش الروسي أراضي شرق أوكرانيا، بعد انتهاء الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين، التي تختتم في فبراير المقبل.

وأوضح المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه، لسكاي نيوز عربية، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتن يحتاج دعم الصين قبل إطلاق عملية عسكرية ذات حجم كبير ضد أوكرانيا، وبالتالي تقول المؤشرات إن بكين تطلب منه التريث حتى انتهاء الحدث الرياضي العالمي داخل أراضيها.