ظهور نتيجة تحليل «DNA» لجثتي مركب البرلس.. والأهالي يستعدون لتشييعهما

أمرت جهات التحقيق بمحافظة دمياط بدفن جثماني محمد أحمد الجمال ويوسف قاسم، من ضحايا غرق مركب صيادي البرلس بكفر الشيخ، بعد ظهور نتيجة تحليل «DNA» للجثتين بعد أخذ عينات من والدي الجثتين وثبوت هويتهما والتأكد منهما بالدليل القاطع بعد التحليل في معامل وزارة الصحة بطنطا.

وينتظر الآلاف من أهالي مدينة برج البرلس والقرى المجاورة وصول الجثمانين من مشرحة مستشفى اليوم الواحد بدمياط تمهيدا لدفنهما بمقابر برج البرلس حيث ستنطلق الجنازة من أمام مسجد أبو العزائم بالبرلس إلى المقابر، بحضور عضو مجلس النواب، يونس عبد الرازق، وحمدي شرابي، رئيس جمعية الصيادين.

أخذ 4 عينات لعمل تحليل «DNA»

وكان مصدر مطلع على تحقيقات حادث مركب البرلس، أكد لـ«الوطن»، أنه جرى أخذ 4 عينات لعمل تحليل «DNA» لإحدى الجثتين المنتشلة في مركب البرلس الغارق منذ 17 يوما، للتأكد من أن الجثة لـ«حمادة بكري أو يوسف قاسم» المفقودين على متن المركب، بعدما أظهرت نتيجة التحليل أن إحدى الجثتين ليست للشقيقين إبراهيم ومحمد أحمد الجمال، وإنما لشخص آخر يرجح أن تكون لزوج أختهما حمادة بكري، أو ابن خالتهما يوسف عبدربه قاسم، وتبين أن الجثة الثانية للأخير.

ما زال البحث جاريا عن الصيادين المفقودين

فيما لا تزال عمليات البحث جارية عن الـ4 صيادين المفقودين في حادث مركب البرلس، بينهم 3 أشقاء حيث جرى الدفع بمركبيين حربيين و3 مراكب أخرى خاصة بمعهد علوم البحار وشركة بترول، بينما دفع الأهالي بمراكب صيد كبيرة وصغيرة «حسكة»، للبحث عن جثامين أبنائهم الذين يمكثون في المياه منذ 17 يوما، حيث يعيش الأهالي في حالة من الحزن لعدم استخراج الجثامين ودفنها.