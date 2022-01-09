إجراء تحليل «DNA» لجثتي مركب البرلس بعد انتشالهما

أعلن النائب يونس عبد الرازق، عضو مجلس النواب عن دائرة البرلس والحامول وبيلا، عن قيام جهات التحقيق بإجراء تحليل DNA لجثتي الشقيقين المنتشلتين، من ضحايا مركب البرلس الغارق بين محافظتي دمياط وبورسعيد، لمعرفة هويتهما.

وقال عبد الرازق في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن الجثتين يتواجدان في مستشفى اليوم الواحد في دمياط، وإن جهات التحقيق طلبت إجراء التحليل لمعرفة هويتهما حيث أن ملامحهما مختفية ولا يمكن الجزم بأنهما الشقيقان «محمد وإبراهيم» أحمد الجمال، مشيراً إلى تواجده منذ أمس في دمياط لمتابعة التحقيقات، وحيث إنه لازال هناك 4 صيادين مفقودين، فإن جهات التحقيق أمرت بإجراء تحليل DNA لمعرفة هويتهما، بعد اختفاء ملامحهما، لمكوثهما في المياه قرابة الـ13 يوما.

إحدى الجثث لا تخص أحد الصيادين

وأكد مصدر مطلع على التحقيقات لـ«الوطن»، على أن أحد الناجين أشار خلال الإدلاء بأقواله أمام جهات التحقيق، إلى أن إحدى الجثتين لا تخص أحد الصيادين، وأن جهات التحقيق أمرت بتحليل الـDNA لمعرفة هوية الجثتين، حيث تزامن وقوع حادث وفقدان صيادين في نفس المنطقة التي عثر فيها على الجثتين منذ قرابة 10 أيام، ولم يتم استخراج الجثامين.

أضاف المصدر، أن جهات التحقيق قررت تحليل الـDNA، للتعرف على هوية الجثتين، وما إذا كانتا تخصان الشقيقين محمد وإبراهيم من عدمه، فيما استمعت لأقوال والدهما، أحمد الجمال، واصطحبته للتعرف عليهما، إلا أن ملامحهما لم تظهر شيئا.

يذكر أنه لازال البحث مستمرا عبر مركبين حربيين و3 مراكب أخرى خاصة بشركات بترول، حيث يجرى البحث عن جثامين الصيادين المفقودين، إثر غرق مركب البرلس المسماة بـ«سيدنا الحسين» منذ قرابة الـ13 يوما بين محافظتي دمياط وبورسعيد، وفقد في الحادث 6 صيادين، بينهم 4 أشقاء وزوج اختهم وابن خالتهم.