انتشال جثتي شقيقين من ضحايا مركب البرلس المفقودين بكفر الشيخ

أعلن النائب يونس عبد الرازق، عضو مجلس النواب عن محافظة كفر الشيخ، انتشال جثمانين من جثامين صيادي البرلس الستة، موضحا أنهما للشقيقين «إبراهيم ومحمد أحمد الجمال»، ويتبقى شقيقان وهما «رمضان والسيد أحمد حسن الجمال»، وحمادة بكري زوج أختهما، ويوسف عبدربه قاسم، ابن خالتهما.

وقال النائب يونس عبد الرازق، لـ«الوطن»، إن البحث عن جثامين الصيادين المفقودين لا يزال مستمر منذ 12 يومًا بين محافظتي دمياط وبورسعيد، وتم استخراج جثتين، وهم في طريقهما إلى ميناء دمياط، لاتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ البحث عن الـ4 جثث الأخرى.

تفاصيل غرق مركب البرلس

يذكر أن مركب صيد من مدينة البرلس، تعرضت للغرق الإثنين قبل الماضي، إثر انفجار أسطوانة الغاز الموجودة على متن المركب، وكان على متنهما 9 أشخاص بعد مسافة 15 ميل غرب بورسعيد و10 ميل شرق دمياط وجرى إنقاذ 3 أشخاص وفقدان 6 آخرين واستمرت جهود البحث عليهم نحو 12 يوما ولازال البحث جاري عن باقي الجثامين.

وتعيش قرية البنائين التابعة لمركز البرلس بمحافظة كفر الشيخ، حالة من الحزن على فقدان 6 من أبنائهم إثر حادث غرق مركب البرلس، بينهم 4 أشقاء وزوج أختهم وابن خالتهم.