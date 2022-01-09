تردد قناة تيلي تشاد الناقلة لأمم أفريقيا.. تابع مباريات منتخب مصر

تصدر تردد قناة تيلي تشاد، محركات البحث الإلكتروني، في ظل بحث عشاق الساحرة المستديرة عن القنوات المجانية الناقلة لمباريات كأس الأمم الإفريقية، التي يخوضها المنتخب المصري، خلال الفترة بداية من 9 يناير وحتى 6 فبراير المقبل، في الكاميرون، وتستعرض «الوطن» ضمن الخدمات الإخبارية التي jقدمها للقراء على مدار اليوم، تردد قناة تيلي تشاد الناقلة لمباريات أمم إفريقيا>

تردد قناة تيلي تشاد

تعرض قناة تيلي تشاد مباريات كأس أمم إفريقيا، ويمكن متابعتها من خلال ضبط تردد قناة تيلي تشاد كالتالي:

التردد: 12015.

معدل استقطاب: أفقي.

معدل ترميز: 27500.

مواعيد مباريات منتخب مصر في كأس الأمم الافريقية

ويخوض منتخب مصر، العديد من اللقاءات المهمة والمرتقبة، حيث يلتقي المنتخب في أول مباراة في أمم إفريقيا، مع نظيرة النيجيري في تمام الساعة 6 مساء، يوم الثلاثاء 11 يناير 2022، والمباراة الثانية يوم السبت الموافق 15 يناير، ضد فريق منتخب غينيا بيساو في تمام الساعة 9 مساء، كما يلتقي المنتخب المصري نظيره السوداني يوم الأربعاء الموافق 19 يناير في تمام الساعة 9 مساء.

مجموعات بطولة أمم إفريقيا

يقع منتخب مصر في المجموعة الرابعة التي تضم «نيجيريا والسودان وغينيا بيساو»، وتأتي مجموعات أمم إفريقيا كالتالي:

المجموعة الأولى وتضم: الكاميرون - كاب فيردي - بوركينا فاسو - إثيوبيا.

المجموعة الثانية تضم: السنغال - مالاوي - زيمبابوي - غينيا.

المجموعة الثالثة تشمل: المغرب - غانا - جزر القمر - الجابون.

المجموعة الرابعة تضم: غينيا بيساو- نيجيريا - مصر - السودان.

المجموعة الخامسة تشمل: الجزائر - سييراليون - غينيا الاستوائية - كوت ديفوار.

كما تضم المجموعة السادسة في كأس الأمم الإفريقية: جامبيا- تونس - مالي - موريتانيا.