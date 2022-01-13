«التخطيط»: بروتوكول تعاون لإيجاد حلول لتطوير القطاعين «الصحى والاقتصادى»

أكدت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط، حرص الدولة على دعم وتشجيع ريادة الأعمال، وتمويل المشروعات الصغيرة ذات الأفكار الإبداعية والابتكارية، بتبنى عِدَّة جهود؛ أبرزها إطلاق مشروع «رواد 2030»، الذى يهدف إلى تمكين الشباب من تأسيس المشروعات الخاصة بهم، والعمل على تكريس ودعم دور ريادة الأعمال فى تنمية الاقتصاد وتنويع مصادر الدخل.

«السعيد»: «هاكاثون مصر 2030» يستهدف رواد الأعمال والعلماء

وأضافت «هالة»، أمس، خلال توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين الوزارة وبيبسيكو مصر وشركة رايز أب، لتنظيم «هاكاثون مصر 2030»، لمدة 3 سنوات لإيجاد حلول مبتكرة لتطوير القطاعين الصحى والاقتصادى تحقيقاً لرؤية «2030»، وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، بمشاركة 200 متسابق من الشباب أصحاب الأفكار والمشروعات الابتكارية، أن المشروع يُساهم فى توفير مجموعة من الخدمات من منح تعليمية وماجستير لدراسة مجال ريادة الأعمال بشكل أعمق وعلى نطاقٍ أوسع، ودعم وتأسيس حاضنات الأعمال للشركات الناشئة التى تُقدِّم أفكاراً جديدة فى سوق العمل.

وأشارت الوزيرة إلى أن البروتوكول يهدف إلى تنظيم «هاكاثون مصر 2030»، برعاية الوزارة، ليستهدف رواد الأعمال والمبتكرين والعلماء، والمطورين، والمصممين الشباب من الإناث والذكور وذوى الاحتياجات، وأصحاب الأفكار والمشروعات الابتكارية بهدف تقديم حلول لبعض المشكلات المجتمعية.