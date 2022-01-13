«جامع»: نحرص على تحقيق التكامل الاقتصادى مع الأشقاء الأفارقة

أكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، حرص مصر على تحقيق التكامل الاقتصادى الأفريقى وتعزيز حركة التجارة البينية بين دول القارة السمراء ودمجها بمنظومة التجارة العالمية، مشيرة إلى أهمية تفعيل العمل القارى المشترك لتحقيق الاستفادة القصوى من اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية، وتلبية احتياجات القارة والاستغلال الأمثل لمواردها ومقوماتها الكبيرة، وتحقيق التنمية والرخاء لشعوبها.

جاء ذلك خلال مشاركته الوزيرة، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى فعاليات الإطلاق التجارى لنظام تسوية المدفوعات الخاص بمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، بالعاصمة الغانية أكرا، تحت عنوان: «ربط المدفوعات وتسريع التجارة فى أفريقيا» بهدف تعظيم الاستفادة من هذا النظام، والعمل على تحقيق التكامل التجارى بين دول القارة الأفريقية.

وقالت الوزيرة إن نظام تسوية المدفوعات يتيح التبادل التجارى بين الدول الأفريقية بالعملات المحلية ما يسهم فى توفير العملة الصعبة وتيسير حركة التجارة بين الدول أعضاء الاتفاقية، مشيرةً إلى أن النظام يعد إحدى الأدوات التشغيلية الخمس الخاصة باتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال ترؤس مصر للاتحاد الأفريقى عام 2019، خلال فعاليات القمة الاستثنائية الثانية عشرة للاتحاد الأفريقى، التى عقدت بمدينة نيامى عاصمة دولة النيجر.