الآلاف يشيعون جثماني صيادي مركب البرلس الغارق وسط انهيار ذويهما «صور»

شيّع الآلاف من أهالي البرلس وقرية البنائين والقرى المجاورة جثماني محمد أحمد الجمال ويوسف عبد ربه قاسم، ضحايا حادث مركب البرلس الغارق، وذلك بعدما عثر على الجثمانين معا منذ أيام وجرى إيداعهما مشرحة مستشفى اليوم الواحد بمحافظة دمياط.

وبعدما أثبت تحليل «DNA» أن الجثتين لهما وليس للشقيقين من الـ4 الذين لقوا مصرعهم في الحادث، وانهار والد الأشقاء الأربعة وسط الجنازة داعيا الله أن يخرج جثامين أبنائه الثلاثة المفقودين.

انهيار ذوي الضحايا

وكانت جهات التحقيق بمحافظة دمياط قد أمرت بدفن جثماني محمد أحمد الجمال ويوسف قاسم، بعد ظهور نتيجة تحليل «DNA» للجثتين بعد أخذ عينات من والدي الجثتين وثبوت هويتهما والتأكد منها بالدليل القاطع بعد التحليل في معامل وزارة الصحة بطنطا.

وانطلقت الجنازة من أمام مسجد أبو العزائم بالبرلس إلى المقابر، بحضور عضو مجلس النواب، يونس عبد الرازق، وعشرات الآلاف من الأهالي وسط انهيار ذوي الضحايا.

تحليل «DNA» يكشف هوية الجثتين

وكانت جهات التحقيق قد أمرت في وقت سابق بأخذ 4 عينات من والدي حمادة بكري ويوسف قاسم، لإجراء تحليل «DNA» لإحدى الجثتين المنتشلة في مركب البرلس الغارق وأكدت نتيجة التحليل أن الجثة تخص «يوسف قاسم» المفقودين على متن المركب.

وأعلن النائب يونس عبد الرازق، عضو مجلس النواب عن دائرة البرلس، الحامول وبيلا، أن البحث جاري عن الـ4 صيادين المفقودين، بينهم 3 أشقاء حيث جرى الدفع بمركبيين حربيين و3 مراكب أخرى خاصة بمعهد علوم البحار وشركة بترول.