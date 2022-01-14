«المونيتور»: مصر توازن مواقفها للوساطة بين أطراف الأزمة السودانية

تناول تقريرًا لموقع «المونيتور»، المهتم بشؤون الشرق الأوسط، اليوم، ملامح الدور المصري حيال الأزمة السودانية، مؤكدًا أنّ مصر توازن مواقفها تجاه أطراف الأزمة في السودان، لتستطيع لعب دور الوسيط، لافتا إلى أنّ القاهرة أعلنت دعمها مبادرة الأمم المتحدة لحل الأزمة السياسية في السودان ودعت إلى سرعة تشكيل الحكومة.

ورصد الموقع موقف مصر، حيث دعت القاهرة قبل أيام بالفعل، في بيان لوزارة الخارجية، أطراف الصراع السياسي في السودان إلى المشاركة في اختيار رئيس وزراء انتقالي جديد توافقي استعدادًا لتشكيل حكومة جديدة في أقرب وقت ممكن.

كما أعلنت مصر دعمها لمبادرة الأمم المتحدة للحوار بين الفاعلين السياسيين في السودان، في محاولة للتوصل إلى اتفاق ينهي الأزمة السياسية الحالية، ولقيت المبادرة ترحيبًا واسعًا على المستوى الدولي، بما في ذلك من قبل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.

محلل سياسي سوداني: الدور المصري مهم في تسوية الأزمة السودانية

وقال المحلل السياسي السوداني عثمان ميرغني، إنّ الدور المصري مهم حاليا للإسهام في تسوية الأزمة، معتبرا أنّ مصر أكثر قدرة من أي دولة أخرى على فهم طبيعة الوضع السياسي في السودان بسبب العلاقات التاريخية بين البلدين.

طارق فهمي: الموقف المصري يتماشى مع خيارات الشعب السوداني

وأكد طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، لـ«المونيتور»، أنّ مصر تميل إلى دعم المكون العسكري في السودان، لكنه نفى أن يكون هذا التقارب دليلاً على تحفظات مصرية على المكون المدني، مشيرا إلى أنه طوال الفترة الماضية، كانت للقاهرة علاقات جيدة مع المكونين المدني والعسكري، وهو ما انعكس على اتصالاتهم واجتماعاتهم.

وقال «فهمي»، إنّ إعلان دعم مصري لطرف على حساب آخر سيفقد القاهرة مصداقيتها، مؤكدا أنّ مصر لم تفعل ذلك بسبب علاقاتها الخاصة مع السودان، وأضاف أنّ طبيعة الموقف المصري من السودان يتماشى مع خيارات الشعب السوداني، وهي مستمرة في دعم المرحلة الانتقالية.

مصر تؤكد استعدادها لدعم الحكومة الانتقالية السودانية المقبلة

وأوضحت مصر أنّ الحوار بين الأحزاب السياسية السودانية من شأنه أن يحل الأزمة الحالية ويمنع البلاد من الانزلاق إلى الفوضى، وأبدت مصر استعدادها لدعم الحكومة الانتقالية المقبلة بكل السبل الممكنة، وشددت على أنّ أمن السودان واستقراره جزء لا يتجزأ من أمن واستقرار مصر والمنطقة.

ملامح المبادرة الأممية في السودان

وكان الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، يونيتامس فولكر بيرثيس، قال إنّ المبادرة ستقتصر على إجراء مشاورات أولية غير مباشرة وفردية بين الأطراف السودانية المعنية، على أمل الانتقال إلى مرحلة ثانية من المفاوضات المباشرة أو غير المباشرة.

لكن بيرثيس قال إن المبادرة لن تطرح أي مشروع سياسي أو مسودة اتفاق أو اقتراح لحل الأزمة السياسية، حيث سيقتصر دورها على تسهيل العملية السياسية.

ويطلب مسؤولو الأمم المتحدة من أصحاب المصلحة السودانيين تقديم رؤاهم للمضي قدمًا في العملية، على أمل تقارب وجهات النظر حول نقاط الاتفاق والخلاف في نهاية المحادثات.

وازداد تعقيد المشهد السياسي الحالي بعد استقالة رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، أوائل يناير الجاري، وكان من المفترض أن يقود حمدوك حكومة تكنوقراط حتى إجراء الانتخابات.