«القاهرة» تدعو لحوار يمنع انزلاق السودان إلى دائرة الفوضى

أعربت مصر، اليوم، عن دعمها التحرّك الأممى الحالى الهادف لتحقيق الاستقرار بالسودان من خلال تفعيل حوار بين الأطراف السودانية من شأنه حل وتجاوز الأزمة الراهنة، والحيلولة دون الانزلاق إلى دائرة الفوضى.

«الخارجية»: استقرار السودان جزء لا يتجزأ من أمن مصر والمنطقة.. ويجب اختيار رئيس وزراء توافقي

وناشدت مصر، حسب بيان لوزارة الخارجية اليوم، جميع الأطراف، العمل على اختيار رئيس وزراء انتقالى توافقى جديد وتشكيل حكومة فى أقرب وقت ممكن، مؤكدة استعدادها لدعم تلك الحكومة بجميع السُّبُل الممكنة، وشددت على أن أمن واستقرار السودان جزء لا يتجزأ من أمن واستقرار مصر والمنطقة، وأكدت أنها تتابع عن كثب التطورات الأخيرة فى السودان الشقيق.

وأعلنت الأمم المتحدة، مؤخراً، عن إطلاق عملية سياسية لأجل حل الأزمة الحالية فى السودان، من خلال تنظيم ورعاية حوار شامل بين جميع الأطراف والمكونات فى البلاد.

وذكر بيان صادر عن فولكر بيرتس، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة فى السودان، أنه يعكف على إجراء مشاورات مع الشركاء السودانيين والدوليين تهدف إلى دعم أصحاب المصلحة السودانيين للاتفاق.

وقال مسئول إعلامى فى البعثة الأممية إن الحوار المرتقب يأتى بمشاركة ومباركة دول الترويكا (الولايات المتحدة الأمريكية والنرويج وبريطانيا)، إضافة إلى الاتحاد الأوروبى.

وعبّر البيان الأممى عن قلقه العميق حيال المأزق السياسى الحالى الذى قد يدفع البلاد إلى مزيد من عدم الاستقرار ويهدر المكاسب السياسية والاجتماعية والاقتصادية المهمة التى تحققت منذ الثورة.

وأشار إلى أن جميع الإجراءات التى تم اتخاذها حتى الآن لم تنجح فى إعادة مسار هذا التحول بما يلبى تطلعات الشعب السودانى.