«فودة»: انتهاء توصيل المرافق والخدمات لـ7 تجمعات تنموية بجنوب سيناء

قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، في تصريح اليوم، الجمعة، إنه تم الانتهاء من توصيل كافة الخدمات والمرافق إلى التجمعات التنموية بالمحافظة، والتي ظهرت نتيجتها إلكترونيا، الأسبوع الماضي، موضحا أنه عقد اجتماعا ليلة أمس مع كل المسئولين في الجهاز التنفيذي، بحضور الدكتورة إيناس سمير، نائب المحافظ، واللواء أيمن الشريف، السكرتير العام، واللواء محمود عيسى، مفوض المحافظ للتخطيط والتنفيذ والمتابعة، لمناقشة أعمال مد شبكات الطرق والمحاور لتلك التجمعات، وأعمال تقسيم المساحات وتحديدها عن طريق الإدارة العامة للتخطيط العمراني بالمحافظة، استعدادا لتسليمها لمستحقيها.

وأشار المحافظ، إلى أنه تم إعلان نتيجة القرعة النهائية الخاصة بالتجمعات التنموية بالمحافظة، وعددها 7 تجمعات تنموية (سكني، زراعي) والتي تمت إلكترونيًا، في ضوء البروتوكول الموقع مع المحافظة والهيئة العامة للاستثمار.

قرعة التجمعات التنموية

وأعلنت البوابة الإلكترونية لمحافظة جنوب سيناء، عبر صفحتها الرسمية على الفيس بوك، نتيجة قرعة التجمعات التنموية الموجودة في المحافظة، وعددها 7 تجمعات، ونشرت المحافظة الرابط الذي يسمح بالدخول ومعرفة النتيجة بالرقم القومي: https://southsinai.gov.eg/Home/Prize.

وقال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، لـ«الوطن»، إن المحافظة تسلمت التجمعات التنموية الموجودة في ثلاث مدن، هي الطور، وسانت كاترين، ورأس سدر، وهي من تنفيذ وإشراف جهاز تعمير سيناء، وسوف يتم تسليم التجمعات طبقا للاتفاق الموقع مع هيئة الاستثمار، موضحا أن هذه التجمعات شريان حياة جديد وإضافة إلى انجازات الرئيس السيسي في سيناء.

7 تجمعات تنموية في جنوب سيناء

وأكد محافظ جنوب سيناء، على أن نصيب المحافظة من التجمعات التنموية، 7 تجمعات، في ثلاث مدن هي (طور سيناء، 2 تجمع في أسلا وعريق وسهل القاع)، و(سانت كاترين، تجمع واحد في قرية الطرفة)، و(رأس سدر، 4 تجمعات في وديان الريينة والنهايات، السحيمي، أبو جعدة)، موضحا أن التجمعات التنموية السبعة تضم 591 منزلًا، مساحة المنزل الواحد 175 مترًا، مكون من طابق واحد، وتضم تجمعات مدينة الطور 300 منزل، وكل تجمع يضم 55 منزلا، وتوزيع 10 أفدنة لكل أسرة، وتزويدها بكل الخدمات والمرافق وآبار المياه.

وقال إن كل تجمع به مسجد، ومدرسة، ومركز شباب، ووحدة صحية، وسوق تجاري لتقديم الخدمات للمواطنين.

توطين المواطنين

وأكد اللواء خالد فودة، على أن هدف الرئيس السيسي من إقامة نحو 18 تجمعا في محافظتي شمال وجنوب سيناء، هو توطين المواطنين في سيناء، والسعي إلى جذب نحو نصف مليون مواطن إلى سيناء الفترة المقبلة، موضحا أن نصيب جنوب سيناء كان 7 تجمعات، وجرى تخصيص نسبة 50% من التجمعات لأبناء جنوب سيناء.

وتابع أنه يجري توصيل المرافق والخدمات إلى هذه التجمعات، مشيرا إلى أنه سيتم افتتاحها مارس المقبل، في احتفالات جنوب سيناء بعيدها القومي.