تعرف على موعد استلام التجمعات التنموية بجنوب سيناء

تستعد محافظة جنوب سيناء لاستلام التجمعات التنموية التي جرى إنشائها في بعض مدن المحافظة، ضمن خطة تنمية محافظتي شمال وجنوب سيناء، بتكلفة 3 مليارات جنيه، وجرى التخطيط من قبل المحافظين لإقامة تجمعات سكنية وزراعية في المناطق التي تصلح للزراعة وتعتبر مناطق سكنية جديدة، تجذب المواطنين من كل مكان.

اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، قال في تصريح لـ«الوطن»، إنه جرى اختيار مناطق لإقامة التجمعات في جنوب سيناء بما يراعي التنمية المستدامة، حيث يعتبر تجمعا سكنيا زراعيا متكاملا ومزودا بكافة الخدمات.

مسجد ومدرسة وملعب ووحدة صحية داخل كل تجمع

وأضاف أن التجمعات التنموية بالمحافظة عبارة عن تجمعات صغيرة مزودة بكل الخدمات والمرافق التي يحتاجها المواطن، وكل تجمع يضم مسجدا ومدرسة للتعليم الأساسي ووحدة صحية وملعبا لممارسة الأنشطة الرياضية بالإضافة إلى سوق حضاري مكون من مجموعة من المحال التجارية.

وأوضح أن إجمالي التجمعات التنموية المخصصة للمحافظة 7 تجمعات في طور سيناء بينها تجمعين في «أسيلا وعريق»، وآخر بمنطقة سهل القاع، وسانت كاترين، أما مدينة رأس سدر فاستخوذت على نصيب الأسد بأربعة تجمعات في «السحيمي وأبوجعدة والريينة والنهايات»، لافتا إلى أن التجمعات جرى الانتهاء منها بنسبة تنفيذ 100٪ وفي انتظار افتتاحها وتسليمها للمستحقين.

إنشاء 591 منزلا في 7 تجمعات تنموية

وأكد المحافظ أن التجمعات التنموية تضم 591 منزلا، مساحة المنزل الواحد 175 مترا، مكون من طابق واحد، وتضم تجمعات مدينة الطور 300 منزل، إضافة إلى 55 منزلا بكل تجمع، وسيجري توزيع 10 أفدنة لكل أسرة، وتزويدها بكل الخدمات والمرافق وآبار المياه إضافة إلى مسجد ومدرسة ومركز شباب.

ولفت إلى أن إجمالي مساحة التجمعات السبع بلغت نحو 2295 فدانا، موضحا أن تكلفة إنشاء هذه التجمعات تتعدى 65 مليون جنيه، بهدف توطين بدو جنوب سيناء، وتحويل المحافظة إلى سلة غذاء، من خلال توفير المحاصيل الزراعية الغذائية ومد القطاع السياحي بكل المحاصيل الزراعية.

شروط وضوابط التقدم للحصول على منزل وأرض في التجمعات التنموية

جرى طرح مشروع التجمعات التنموية المتكاملة في سيناء لتمليكها للراغبين على مستوى محافظات الجمهورية بهدف دعم تنمية سيناء ودمجها في محافظات الدلتا ووادي النيل .

والتجمعات التنموية المتكاملة بإجمالى 18 تجمعا تنمويا، منها 11 تجمعا في شمال سيناء و7 تجمعات في جنوب سيناء، و3 تجمعات للصيادين في شمال سيناء بتكلفة إجمالية بلغت ملياري جنيه، وكل تجمع يضم: «أراضى زراعية مجهزة، منزل، ديوان، دار عبادة، مدرسة تعليم أساسي، ساحة رياضية، مرافق خدمية متنوعة، أنشطة ومشروعات إنتاجية».

وكل فرد يحصل على منزل على مساحة 175 مترا مربعا ومساحة 10 أفدنة و9 صوبات زراعية و10 خلايا نحلية، وجرى وضع شروطا وضوابطا لمن يريد الحصول على منزل وأرض زراعية، وتتضمن الشروط أن يكون السن للمتقدم من 21 حتى 50 عاما وألا يكون موظفا فى الحكومة أو قطاع الأعمال لإتاحة الفرصة لمن لا يملك فرصة عمل، وسيتم توزيع الأراضي بنسبة 40 % لأبناء الوادي والدلتا، 60 % لأهالي سيناء.