تخصيص 10 أفدنة لكل مواطن في «التجمعات التنموية» بجنوب سيناء

قال الدكتور محمد شطا وكيل وزارة الزراعة بمحافظة جنوب سيناء، إن إجمالي المساحة المنزرعة على مستوى مدن المحافظة التسع، تبلغ نحو 34022 فدانًا.

وأكد وكيل الزراعة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن المساحة المنزرعة قليلة جدًا، مؤكدا أن المحافظة تمتلك أضعاف هذه المساحة أراضي صالحة للزراعة.

10 أفدنة لكل مواطن في «التجمعات التنموية»

ولفت «شطا»، إلى أن مشروع التجمعات التنموية، التي جرى إنشاؤها ضمن خطة تنمية محافظتي شمال وجنوب سيناء، سيعود بالنفع على أهالي المحافظة؛ لأنه سيزيد مساحة الرقعة الزراعية، مشيرًا إلى أنه من المقرر أن يُخصص 10 أفدنة لكل مواطن يحصل على سكن في التجمعات التنموية.

الكارت الذكي للفلاح يقضي على الفساد

كما أكد أن الكارت الذكي، اوهو عبارة عن حيازة زراعية مميكنة بديلًا للحيازات الزراعية الورقية، له ميزات كثيرة للغاية حيث يجري تخزين كل بيانات المزارع عليها فهو بمثابة هوية زراعية، ويحصل من خلاله الفلاح على الأسمدة والتقاوي المدعمة، ويمكن صرف دعم نقدي من خلال الكارت، مؤكدًا أن فكرة استخراج الكارت الذكي سيقضي على الفساد والمساواة بين المزارعين في كل الحقوق والواجبات.

استخراج 52 كارت ذكي

وأضاف وكيل وزارة الزراعة، أنه هناك مشكلة حقيقية يواجهها المزارعون في محافظة جنوب سيناء، وهي تقنين الأوضاع التي تسمح له بتملك الأرض وبالتالي عمل حيازة زراعية، موضحًا أنه جرى استخراج 8 كروت ميزة لمزارعين في مدينة رأس سدر، بالإضافة إلى استخراج 52 كارتًا ذكيًا للفلاحين.

أقل من 50٪ من المزارعين تقدموا بأوراق التقنين

وأشار وكيل الزراعة، إلى أن نحو 730 مزارعًا على مستوى المحافظة، تقدموا بملفات تقنين أراضيهم الزراعية، بنسبة لا تتعدى 50٪ من إجمالي المزارعين.