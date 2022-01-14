إيقاف قطار أبو قير بعد امتحانات منتصف العام الدراسي 

لا صوت يعلو في الإسكندرية خلال الأيام القليلة الماضية سوى الحديث عن إيقاف قطار أبو قير، ذلك القطار الذي يعد العمود الفقري لحركة المواطنين داخل المدينة الساحلية، فهو الذي ينقل قرابة 40% من الركاب في عاصمة الثغر، وفقا لأحدث بيانات وزارة النقل، لذا فتوقفه سيشكل أزمة كبرى من حيث الحركة المرورية وتنقلات المواطنين في حال تم بدء مشروع تحويله إلى مترو أنفاق، وهو الأمر الذي كان المقرر له، غدا السبت، 15 يناير قبل أن يتم الرجوع في ذلك.

تأجيل إيقاف قطار أبو قير

وقال مصدر مسؤول باللجنة المختصة بالإشراف على أعمال خط مترو أبوقير بالإسكندرية، إنه لن يتم وقف قطار أبو قير خلال 15 يناير الجاري، كما تردد خلال الفترة الأخيرة، لافتا إلى أن اللجنة رأت استمراره لحين الانتهاء من امتحانات الفصل الدراسي الأول كونه يشكل الحركة الرئيسية لعدد كبير من الطلاب بالإضافة إلى إنهاء بعض التفاصيل الخاصة بالمشروع.

أسباب إيقاف قطار أبو قير

وأضاف المصدر لـ«الوطن»، أن العدول عن إيقاف قطار أبو قير خلال منتصف يناير يرجع إلى عدة أسباب، أهمها عدم ترسية تنفيذ المشروع حتى الآن على الشركات التي تم تأهيلها لتنفيذ المشروع، والتي تصل إلى 16 تحالفا عالميا ومحليا، بالإضافة إلى العمل على توفير العديد من البدائل للركاب بالمحافظة على نفس الخط، من خلال الاستعانة بشركات النقل الجماعي الخاصة.

وسائل المواصلات البديلة بعد إيقاف خط أبو قير

من جهته أكد مصدر بهيئة النقل العام في الإسكندرية، على أن الهيئة قد قدمت للجنة المختصة بالإشراف على أعمال خط مترو أبوقير بالإسكندرية مقترحا بتوفير 200 أتوبيس كبديل لقطار أبو قير بعد توقفه، إلا أن اللجنة رفضت وقررت إقامة مناقصة والاستعانة بشركات النقل الجماعي الخاصة.

13 خطا لوسائل النقل البديلة لقطار أبو قير

وأضاف المصدر لـ«الوطن»، أن الخطة التي كانت مقدمة تضمنت تخصيص 13 خطا لسير تلك الأتوبيسات من خلال طلب تمهيد بعض الشوارع لعدم التكدس المروري على المحاور الرئيسية، إلا أنه قد تم رفض المشروع للاستعانة بشركات النقل الجماعي، لافتا إلى أنه من الممكن الاستعانة بتلك الخطة التي قدمتها هيئة النقل العام كونها هيئة الخبرة فيما يخص حركة المواطنين في الإسكندرية.