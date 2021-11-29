إصابة طفل بكسور وجروح إثر سقوطه من قطار أبو قير بالإسكندرية

أصيب طفل إثر سقوطه من إحدى قطارات أبو قير في الإسكندرية، وذلك بسبب الوقوف على أبوب القطار وعدم انتظار توقف العربة من أجل الوصول إلى المحطة، ويأتي ذلك استمرارا لمسلسل تكرار حوادث القطارات وهيئة السكة الحديد مع الأطفال والشباب، والسلوك الخاطئ من قبل الأطفال بالتعلق في أبواب القطارات، خاصة قطار أبو قير.

سقوط طفل في محطة سكة حديد بالإسكندرية

وشهدت محطة سكة حديد العصافرة، شرق الإسكندرية، سقوط طفل من قطار أبو قير أثناء سيره، ما أسفر عن إصابته بكسور وجروح بمختلف أنحاء الجسم.

وتلقى قسم شرطة المنتزه ثان شرق الإسكندرية، بلاغا من شرطة النجدة يفيد بسقوط شخص من قطار أبو قير بمحطة العصافرة، وانتقل ضباط القسم رفقة سيارة الإسعاف إلى موقع الحادث.

وتبين من الفحص سقوط الطفل «محمد.ر.ع» من قطار أبو قير أثناء سيره وتعلقه بالعربة حتى توقف القطار بمحطة العصافرة، ما أسفر عن إصابته وتم نقله إلى المستشفى.

أسرة الطفل المصاب بعد سقوطه من القطار

وأكدت أسرة الطفل في محضر الشرطة، أن الطفل كان في طريقه إلى محطة سيدي بشر بصحبة عدد من أصدقائه، مشيرة إلى نجاته من الموت وإصابته بكسور باليد وكدمات بمختلف أنحاء الجسم بعد أن خضع لجراحة لاستئصال الطحال، وتحرر محضر بالواقعة بقسم شرطة المنتزه ثان، وباشرت النيابة العامة التحقيق.

يذكر أن قطارات أبو قير في الإسكندرية تشهد تزاحم الأطفال والشباب على الأبواب والتعلق عليها دون اتخاذ أي تدابير من أجل السلامة أثناء سير القطار بسرعة.