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وزير النقل: انتهاء الاعتمادات المالية لتحويل قطار أبو قير لمترو أنفاق

كامل الوزير: نسعى لتنفيذ مشروعات عملاقة لخدمة المواطنين

كتب:

توفيق شعبان
01:59 م | الثلاثاء 27 يوليو 2021
الفريق المهندس كامل الوزير وزير النقل

الفريق المهندس كامل الوزير وزير النقل

كشف الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، عن الانتهاء من كافة الاعتمادات المالية الخاصة بتمويل مشروع تحويل قطارات أبو قير بمحافظة الإسكندرية، إلى مترو أنفاق، مشيرا إلى أن جائحة فيروس كورونا، لم ولن تؤثر على تنفيذ مشروعات وزارة النقل العملاقة، لتقديم جميع الخدمات المميزة لجمهور الركاب المسافرين.

وقال وزير النقل، خلال مؤتمر شرح استعدادات وزارة النقل، للدورة الرابعة لمؤتمر ومعرض «TransMEA2021»، إن قطار أبو قير الحالي، ينقل قرابة 71 ألف راكب يوميًا في الاتجاهين، دون وجود تطوير منذ سنوات طويلة في ظل الزيادة السكانية، منوها إلى أن مترو أنفاق الإسكندرية، سيجري تنفيذه على الطراز الأوروبي، وسيخدم جموع أهالي الإسكندرية.

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