مستشار رئيس الوزراء: سنقدم 200 خدمة حكومية ممكينة بنهاية 2022

قال المهندس هاني محمود، مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإداري، إن هناك فوائد كثيرة لمنتدى شباب العالم في نسخته الرابعة داخليا وخارجيا، موضحًا: «ما كان مميزا هذا العام، مناقشة المنتدى لموضوعات مهمة وأخذ رأي الشباب فيها والخروج بمجموعة من التوصيات لتنفيذها على أرض الواقع».

وأضاف «محمود» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين ياسر عبدالستار ودينا فكري، أن التحول الرقمي كان من أهم المحاور الرئيسة في ندوات المنتدى لأول مرة، حيث أصبح يحظى بأهمية كبيرة على مستوى العالم في العديد من المجالات، موضحًا: «مصر بدأت التحول الرقمي في الحكومة ومناحي الحياة مختلفة، ومنصة مصر الرقمية، التي نالت الكثير من شباب العالم».

بعض بلدان العالم ستطلق منصة مماثلة لمنصة مصر الرقمية

وتابع «محمود»، أنّ بعض بلدان العالم ستطلق منصة مماثلة لمنصة مصر الرقمية، مؤكدًا أن التحول الرقمي سيغير شكل الحياة في الخدمات الحكومية والأنشطة: «الفترة الماضية شهدت نقلة كبيرة على مستوى التحول الرقمي لدى الحكومة وبخاصة فيما يتعلق بالانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة».

أرشفة إلكترونية لأكثر من مليار مستند

وأوضح مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإداري، أكثر من مليار مستند جرى أرشفتها إلكترونيا لها: «أرشيف زمان اللي كان تراث في الحكومة أصبح غير موجود وتمت أرشفتها إلكترونيا ومن الممكن أن يصل إليها المواطن بضغطة زر واحدة عبر أجهزة الحواسيب»، لافتًا إلى وجود أكثر من 100 خدمة حكومية مميكنة يمكن للمواطن الحصول عليها دون الذهاب إلى الجهة الحكومية، وبنهاية عام 2022 سيرتفع عدد هذه الخدمات إلى 200 وهي جميع الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين وفقا لما أعلنت عنه وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.