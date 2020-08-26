تضم مئات الخدمات المميكنة.. "الاتصالات" تعلن عن 4 مشاريع رقمية

في إطار بناء مصر الرقمية وبهدف تحقيق نقلة نوعية وتوفير منظومة متكاملة يتم من خلالها تقديم خدمات التوثيق على نحو يليق بالمواطن المصري، أعلنت وزارة الاتصالات عن عدد من الخدمات الإلكترونية التي تم إطلاقها بشكل تجريبي، وحتي سيتم إطلاقها بنهاية شهر سبتمبر القادمة

70 خدمة حكومية رقمية بشكل تجريبي

أعلن الدكتور عمرو طلعت عن بدء التشغيل التجريبي لمنصة مصر الرقمية خلال الشهر الحالي، والتي تتيح 70 خدمة حكومية تشمل خدمات التموين بالتعاون مع وزارة التموين، وخدمات رخص المركبات والقيادة بالتعاون مع النيابة العامة ووزارة الداخلية، وخدمات التوثيق ورفع الدعاوي القضائية بالتعاون مع وزارة العدل.

وسيتم اطلاق باقي الخدمات تباعًا؛ مشيرًا إلى أنه يمكن للمواطن سداد رسوم الخدمات بواسطة وسائل الدفع الإلكتروني والتي تشمل بطاقات الائتمان وشركات السداد ومحافظ المحمول؛ كما سيستطيع المواطنون لاحقًا الحصول على هذه الخدمات من خلال تطبيق على الهاتف المحمول.

خدمة رفع الدعاوى المدنية رقميا

أعلنت وزارة الاتصالات أنه سيصبح بإمكان المواطنين رفع الدعاوى المدنية من خلال منصة مصر الرقمية.

وسيكون بالإمكان رفع الدعوة من خلال محام، لكن بشكل مميكن من داخل مكتبه عبر جهاز الكمبيوتر الخاص به، دون أن يذهب إلى مقر المحكمة، وسيتم إطلاق الخدمة بشكل تجريبي، بالتعاون مع وزارة العدل، على أن يتم تعميمها بشكل رسمي بعد نجاح التجربة.

أكشاك لتقديم خدمات البريد داخل محطات الوقود والمرور

يتم الانتهاء من تطوير أكثر من 700 مكتب بريد على مستوى الجمهورية لتقديم خدمات حكومية بشكل مميكن.

وبنهاية العام سيتم إطلاق 80 مكتب بريد متنقلًا لتقديم خدمات البريد للمواطنين خلال أيام صرف المعاشات لتقليل الزحام.

وهذه المكاتب ستحتوى على ماكينات صراف آلي يمكن استخدامها بشكل سهل.

إطلاق تطبيق على الهاتف لتجنب الزحام في مكاتب التوثيق

أعلنت وزارة الاتصالات عن إطلاق تطبيق على الهاتف المحمول لتعريف المواطنين بأماكن الزحام داخل مكاتب التوثيق، ووقت الذروة، لتجنب الزحام.

سيتم تقديم الخدمات في 361 مكتب توثيق بشكل مميكن بداية سبتمبر المقبل.