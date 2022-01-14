رجال أعمال الإسكندرية: نجهز مذكرة بتعديلات قانون العمل الجديد

استضافت لجنة التجارة الداخلية بجمعية رجال أعمال الإسكندرية، برئاسة محمد حفني ، المستشار ياسر سعيد المصري وكيل أول وزارة القوى العاملة بالإسكندرية، بمشاركة وحضور إيهاب أبو كليلة، والدكتور محمود صالح أعضاء مجلس الشيوخ، وذلك لعرض ومناقشة ملامح قانون العمل الجديد الذي تجرى مناقشته حالياً بمجلس النواب، حيث ناقش اللقاء عددا من مواد ونصوص قانون العمل الجديد.

إعداد مذكرة تتناول رأي الجمعية في مواد القانون

وأوضحت جمعية رجال أعمال الإسكندرية، أنه جرى الإتفاق على إعداد مذكرة تتناول رأي الجمعية في مواد القانون التي جرت مناقشتها، وترغب الجمعية في إضافة بعض التعديلات عليها على أن يتم عرض تلك المذكرة على أعضاء مجلس الشيوخ، حيث تعمل رجال أعمال الإسكندرية من خلال اللجان النوعية لدعم التواصل مع المسؤولين الحكوميين في الوزارات المعنية بالعديد من القوانين التي ستتم مناقشتها أو إجراء تعديلات عليها بهدف دعم الاقتصاد الوطني، حيث تستهدف الجمعية دعم الاقتصاد الوطني من خلال دورها الوطني الذي تلعبه الجمعيه منذ سنوات.

وأشارت جميعة رجال أعمال الإسكندرية، إلى أن الندوة شارك فيها محمد هنو- نائب رئيس مجلس الإدارة، والمهندس هشام أبو العال نائب رئيس مجلس الإدارة، والدكتور محمد محرم وكيل المجلس، والدكتور أمجد العتال عضو مجلس الإدارة، وهاني المنشاوي عضو مجلس الإدارة، محمد عبد المحسن رئيس لجنة الاستيراد والجمارك، بالإضافة إلي شريف الديواني مستشار الجمعية، وأيمن الفولي مستشار الجمعية، وعدد من أعضاء الجمعية ورؤساء اللجان، فيما تم فتح باب الحوار للرد على استفسارات السادة الحضور على أن يتم عقد لقاءات دورية مع أعضاء مجلس الشيوخ لمناقشة القوانين بالاشتراك مع وحدة حشد الآراء ولجنة التجارة الداخلية بالجمعية.