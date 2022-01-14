ضرب ابنة عصام الحضري.. سهرة في كافيه شهير وخناقة وتكسير 3 سيارات

تواصل النيابة العامة، استكمال التحقيقات في واقعة التعدي بالضرب على ابنة عصام الحضري، مدرب حراس مرمى المنتخب الوطني، وحارس ناديي الأهلي والزمالك سابقا، إذ قام فرد أمن بكومباوند الكونتننتال بالشيخ زايد، بالتعدي بالضرب على شدوى الحضري، وصديقيها، أثناء مرورهم من أمام الكومباوند.

أزمة الاعتداء على ابنة عصام الحضري

بدأت الأزمة عندما رفض حارس الأمن الخاص بالكومباوند، ركن السيارات الخاصة بـ ابنة عصام الحضري، وصديقيها -شابان كل منهما يستقل سيارته الخاصة-، استنادا إلى إنها تعليمات الإدارة، ولا يمكنه أن يغض عنها طرفه، لتدخل شدوى الحضري، وصديقيها، في مشادة كلامية مع الحارس، سرعان ما تحولت إلى تشابك بالأيدي، ثم تطورت إلى تكسير للسيارات.

إصابة شدوى الحضري وأحد صديقيها

نتج عن الواقعة إصابة شدوى الحضري، بجرح سطحي في إصبعها، وإصابة أحد صديقيها بقطع في رأسه (4 غرز)، وتكسير الزجاج الأمامي للثلاث سيارات، التي كانوا يستقلونها إلى مكان سهرتهم، في إحدى كافيهات مدينة الشيخ زايد، بمحافظة الجيزة.

وحررت ابنة عصام الحضري، محضرا بالواقعة بقسم أول الشخ زايد، اتهمت فيه فرد الأمن بالتعدي عليهم بالضرب، وإحداث الجروح، وتكسير السيارات الخاصة بهم، التي كانوا يستقلونها، قاصدين قضاء سهرة بإحدى الكافيهات.

مراجعة كاميرات المراقبة

أنكرت شدوى الحضري، كل ما قالة حارس الأمن، من ادعاءات بأنهم من بدأوا أولا بالسب والضرب أو محاولة استفزازه، وأنهم عادة ما يمرون من أمام الكومباوند، أثناء خروجهم لقضاء السهرات أو ما شابه، وأنه لم يصدر منهم ما يستدعي ما قام به فرد الأمن من سب وقذف أو ضرب تكسير، وأنها يجب أن تقتص لنفسها وصديقيها بالقانون

وأمرت النيابة العامة، بمراجعة جميع كاميرات المراقبة القريبة من مكان الواقعة، للاطلاع عليها، تمهيدا لاستكمال التحقيقات.