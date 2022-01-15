حظك اليوم برج الدلو السبت 15-1-2022 مهنيا وعاطفيا.. لا تخف مشاعرك

يواجه مواليد برج الدلو شهرا سعيدا، إذ يتخلصون في شهر يناير من الضغوط ولكن شريطة أن يحافظوا على السرية والكتمان والبعد عن التعالي، وذلك وفق ما ذكرت خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد في فيديو نشرته عبر صفحتها على فيس بوك.

حظك اليوم برج الدلو مهنيا

يبدو أن اليوم سيكون سعيدا لمواليد برج الدلو على المستوي المهني، فينعمون بقدر من التفاهم ويعيشون أجواءً موفقة وسعيدة هادئة في بيئة عملهم.

حظك اليوم برج الدلو عاطفيا

ويستمر الوضع السعيد لمواليد برج الدلو حيث يكون اليوم حظهم سعيد في الحب فوجود القمر في منزل الحب يعدك بالمشاعر الحلوة والإيجابية.. فلا تتردد في إظهار مشاعرك.

صفات برج الدلو

من أبرز سلبيات برج الدلو أنه يصعب التنبؤ بما سيفعله وذلك بسبب نفوره من الروتين والرتابة، وعدم اتباعه نمطاً معينا في الحياة، كما أنه شخص مزاجي، وبعض مواليد الدلو لا يسمحون لأحد بالاقتراب كثيراً منهم خوفاً من فقدان حريتهم.