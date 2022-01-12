حظك اليوم برج الدلو الأربعاء 12-1-2022 مهنيا وعاطفيا

مولود برج الدلو يحرص دائما على الابتعاد عن ما يقيد حريته، إذ أنه يعشق الخروج مع الأصدقاء، ويفضل إبقاء زاوية من حياته بعيدة عن الأضواء.

وتقدم «الوطن»، في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة، حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الدلو مهنيًا

هناك الكثير من المسئوليات في انتظارك، فاحرص على إنجاز مهامك دون تذمر منك.

حظك اليوم برج الدلو عاطفيًا

ابتعد عن حدوث سوء فهم مع شريك حياتك، حتى لا تتأثر العلاقة.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو المخرجة اللبنانية نادين لبكي، ويوافق تاريخ ميلادها 18 فبراير.