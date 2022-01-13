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حظك اليوم برج الدلو الخميس 13-1-2022 مهنيا وعاطفيا

كتب:

الوطن
12:00 ص | الخميس 13 يناير 2022
حظك اليوم برج الدلو

حظك اليوم برج الدلو

يتميز برج الدلو بأنه أكثر الأبراج بحثا عن الحرية، ويبتعد مولوده عن الأشياء التي يشعر في وجودها بأنه مقيد، ما يجعله يرغب في الاستقلال عن أسرته في وقت مبكر.

ويبحث الكثير من أصحاب هذا البرج عن حظك اليوم برج الدلو، لذلك نرصد من خلال السطور التالية، حظك اليوم برج الدلو، وفق خبيرة علم الفلك عبير فؤاد، التي جاءت كالتالي:

حظك اليوم برج الدلو مهنيًا

تناغم القمر مع عطارد يجعلك مؤثرا، وتعدك الأفلاك بلقاءات ومكاسب جيدة.

حظك اليوم برج الدلو عاطفيًا

القمر في منزل الحب يجعلك تضع الحب في مقدمة اهتمامك.. فلا تتردد في إعلان مشاعرك.

وهناك الكثير من المشاهير من أصحاب برج الدلو مثل الفنان محمد هنيدي، والمخرجة الكبيرة نادين لبكي، والكثير من المشاهير الآخرين.

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