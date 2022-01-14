مراجعة ليلة الامتحان لغة عربية للصف الخامس ترم أول

قدم مدرس اللغة العربية عبد الحميد عيسى، مراجعة ليلة الامتحان لغة عربية للصف الخامس تيرم أول، موضحا أن سؤال التعبير عبارة عن تعبير وظيفي، ويشمل برقية أو رسالة أو تعبير إبداعي، ويتطلب من الطالب كتابة موضوع تعبير منظم، ومراعاة قواعد الكتابة، وكلاهما - التعبير الوظيفي والإبداعي - أسئلة إجبارية وليست اختيارية.

مراجعة ليلة الامتحان لغة عربية للصف الخامس تيرم أول

أضاف عبد الحميد، لـ«الوطن»، أن مراجعة ليلة الامتحان لغة عربية للصف الخامس تيرم أول، تشمل جزء القراءة، وهو عبارة عن 3 أسئلة، السؤال الأول عبارة عن موضوع قراءة من موضوعات الكتاب المدرسي، ويشمل لغويات وسؤالين عن الدرس، وسؤال استراتيجية من استراتيجيات القراءة، وهي: «التحليل وخريطة الكلمة وعائلة الكلمة ونفس الوزن».

مراجعة خامسة ابتدائي في القصة

أوضح أن السؤال الثاني، هو سؤال من قصة مغامرات من أعماق البحار، والثالث قطعة قراءة متحررة من خارج الكتاب المدرسي، ولا بد أن تقرأ القطعة جيدا، ثم الإجابة عن الأسئلة، التي هي عبارة عن لغويات، سواء جمع أو مفرد أو مضاد، وسؤالين إجابتهما داخل القطعة.

وأكد عبد الحميد أن مراجعة ليلة الامتحان لغة عربية للصف الخامس تيرم أول، تشمل التركيز على نقاط أساسية تعتبر محاور أسئلة في الامتحان، وهي جملة بها اسم إشارة وضمير، ويكلف الطالب بتثنية الجملة وجمعها، ثم سؤال آخر يطلب فيه تصحيح خطأ نحوي، أو الإجابة بما هو مطلوب مما بين القوسين.

محاور مراجعة اللغة عربية في النحو

نوّه مدرس اللغة العربية، إلى أن السؤال الخامس، هو كتابة مدونة بورقة الأسئلة بخط منظم نسخ مرة ورقعة مرة أخرى، والسؤال السادس هو الإملاء، ويجب التركيز فيه على التنوين واللام الشمسية والقمرية ورسم الهمزات والمد بأنواعه وعلامات الترقيم.

وعن أسئلة المحفوظات، أكد عبد الحميد عيسى، أن سؤال المحفوظات يشمل سؤالين إجباريين، موضحا أن السؤال هو عبارة عن استراتيجيات قرائية ومظهر جمال وسؤال لغويات، مشيرا إلى أن أسئلة النحو عبارة عن 3 كلمات إعراب، ولا يخرج إعراب الكلمات عن المبتدأ والخبر والفعل والفاعل والمفعول به وظرف الزمان وظرف المكان والاسم المجرور والفعل الماضي والفعل المضارع وفعل الأمر، وسؤال آخر وهو أن يستخرج الطالب من القطعة النحوية جمعًا ويبين نوعه وفعلًا ويبين نوعه أو جملة أسمية أو اسمًا مجرورًا.