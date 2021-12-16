مصدر يكشف لـ«الوطن» تفاصيل تقييم عينة من تلاميذ الصف الخامس الابتدائي الأسبوع المقبل

كشف مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سيتم عقد امتحان على عينة من تلاميذ الصف الخامس الابتدائي للعام الدراسي الحالي 2021/2022، منتصف الأسبوع المقبل في عدد من المحافظات، لتقييم وتحديد مستوى الطلاب في بعض المواد.

إجراء الامتحان في اللغة العربية والرياضيات

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنه سيتم إجراء الامتحان في مادتي اللغة العربية والرياضيات، مشيراً إلي أن هذه الاختبارات ستكون عشوائية وتستهدف 345 مدرسة على مستوى الجمهورية فقط، ولن تكون الامتحانات بدرجات، بل لمعرفة مستوى الطلاب فقط.

القومي للامتحانات يضع أسئلة الامتحان

وأشار المصدر، إلى أن هذه الاختبارات تستهدف معرفة المهارات المعرفية وقياس مستوى القراءة والكتابة والحساب التي وصل إليها طلاب الصف الخامس الابتدائي، قبل البدء في إعداد وتطوير المناهج الخاصة بهذا الصف، والوقوف على نقاط القوة لإثرائها ونقاط الضعف لعلاجها.

ولفت المصدر، إلى أن المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، هو الذي سيضع أسئلة هذه الامتحانات، لتحديد نقاط القوة عند الطلاب والعمل على تعزيزها، ونقاط الضعف لعلاجها، من خلال المناهج الجديدة.

تدريب للمعلمين في مقر المركز القومي للامتحانات

وتابع المصدر، أن سيتم عقد تدريب للمعلمين في مقر المركز القومي للامتحانات، وتوجيهم بتطبيق التقييم، وتسليمهم مواد ومطبوعات التطبيق، والتأكيد عليهم بعدم فتح الأسئلة الخاصة بكل المدرسة إلا بمعرفة المطبقين المكلفين بالتطبيق والذين يتم اختيارهم وانتقاءهم بعناية شديدة في كل مدرسة، ويكون الأمر في سرية تامة، على محتوى أسئلة هذا الامتحان التقييمي.

وقال المصدر، إن الامتحان سيكون عشوائيا، ولن يتم إعلان المدارس التي سيطبق فيها الاختبار، لأنه عبارة عن دراسة ميدانية تستهدف قياس مستوى مهارات القراءة والكتابة والحساب، لا تستهدف تحضير ومذاكرة من الطلاب وقلق من جانب من أولياء الأمور.