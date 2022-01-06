تطبيق إجراءات صارمة ضد كورونا بامتحانات الصف الخامس الابتدائي

استعدت مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظتي القاهرة والجيزة، لعقد امتحانات الصف الخامس الابتدائي، من خلال الانتهاء من وضع أسئلة الامتحانات، ووضع قوائم الطلاب داخل اللجان، وتعقيم وتطهير اللجان الامتحانية، للحفاظ على أرواح وسلامة الطلاب والمعلمين والقائمين على العملية الامتحانية، من خطر الإصابة بعدوى فيروس كورونا.

امتحانات الصف الخامس الابتدائي ورقيا

ويؤدي الطلاب امتحانات الصف الخامس الابتدائي بمحافظة الجيزة، يوم 20 يناير الجاري، وحتى 23 من نفس الشهر، حيث تقام الامتحانات في لجان مراقبة كاملة بالمدارس وليست المنازل، وستكون الامتحانات ورقيا، فيما يؤدي طلاب محافظة القاهرة الامتحانات يوم 22 يناير وحتى 26 من نفس الشهر، وسط تنفيذ إجراءات صارمة داخل اللجان، للوقاية من تفشي فيروس كورونا.

لجان امتحانات الصف الخامس الابتدائي معقمة ضد كورونا

وأعلنت المديريات التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية، أن لجان امتحانات الصف الخامس الابتدائي معقمة تماما ضد كورونا، كما سيتم تقليل أعداد الطلاب داخل اللجان بحد أقصى 15 طالبا في كل لجنة، لتحقيق التباعد الاجتماعي بين الطلاب، للحد من انتشار فيروس كورونا، مشددة على أن أعمال التعقيم والتطهير ستتم بصفة دورية حتى انتهاء امتحانات التيرم الأول، لعدم حدوث أي مكروه للطلاب والمعلمين والقائمين على الامتحانات.

وزير التعليم: امتحانات النقل ورقية.. ولا تخوفات من كورونا

ومن جهته، أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في تصريحات لـ«الوطن»، على أن امتحانات النقل لصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي والأول والثاني الإعدادي، ورقيا، مشيرا إلى أن جميع اللجان الامتحانية ستكون معقمة تماما ضد فيروس كورونا، مطالبا جموع الطلاب بالالتزام بارتداء الكمامات الطبية وعدم نزعها طوال الامتحانات، للحفاظ على أرواحهم وسلامتهم من خطر الإصابة بعدوى كورونا.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أطلقت تدريب على طريقة الأسئلة والإجابات النموذجية لطلاب الصف الخامس الابتدائي قبل بدء الامتحانات عبر بنك المعرفة الإلكتروني.