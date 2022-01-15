أسعار الخضروات في أسواق مصر اليوم السبت 15 يناير 2022

أسعار الخضروات من الموضوعات التي تتصدر محركات البحث بصفة يومية، حيث يقبل قطاع كبير من ربات البيوت، والطلاب المغتربين، على البحث عن الأسعار بصفة يومية؛ لمتابعة حركة الأسعار.

وترصد «الوطن»، آخر أسعار الخضروات في الأسواق المحلية اليوم السبت الموافق 15 يناير الجاري، وفق جولة في عدد من الأسواق بمنطقتي إمبابة والدقي، في السطور التالية.

أسعار الخضروات في أسواق مصر اليوم

وجاءت قائمة أسعار الخضروات اليوم في الأسواق المحلية، على النحو التالي:

ـ سعر كيلو جرام البسلة وصل إلى 8 جنيهات.

ـ سعر الطماطم وصل إلى 7 جنيهات.

ـ سعر كيلو جرام من السبانخ بلغ 7 جنيهات.

ـ سعر الخس الكابوتشي وصل 10 جنيهات.

ـ الخس المر 3 جنيهات للواحدة.

ـ الخس الأحمر 5 جنيهات.

ـ الخس المشرشر 4 جنيهات للحزمة.

ـ كيلو الملوخية الخضراء وصل إلى 4 جنيهات.

ـ الفلفل الألوان اليوم وصل إلى 20 جنيها.

ـ الفلفل الرومي البلدي تراوح بين 4 و7 جنيهات.

ـ الفلفل الحامي البلدي سجل 10 جنيهات.

ـ الفلفل الرومي صوب 7 جنيهات.

ـ سعر كيلو البطاطا وصل إلى 5 جنيهات.

ـ طبق عيش الغراب وزن 250 جراما وصل إلى 40 جنيهًا.

ـ سعر البامية وصل 12 جنيهًا للكيلو.

ـ الكوسة سجلت 6 جنيهات.

ـ سعر الفاصوليا وصل 8 جنيهات اليوم.

ـ سعرالليمون اليوم تراوح بين 5 و7 جنيهات.

ـ سعر البطاطس اليوم بين 4 و7 جنيهات.

ـ سعر الكيلو جرام من البروكلي 8 جنيهات.

ـ الخيار البلدي اليوم 7 جنيهات.

ـ الخيار الصوب 6 جنيهات للكيلو الواحد.

ـ سعر حبة القرنبيط متوسط وزن 2 كيلو نحو 7 جنيهات.

ـ سعر الجزر 5 جنيهات للكيلو.

ـ سعر الباذنجان البلدي بين 2 إلى 4 جنيهات.

ـ سعر الرومي من 1.5 إلى 4 جنيهات.

ـ الباذنجان الأبيض من 1.5 إلى 3.5 جنيه.